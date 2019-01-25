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Roubo e sequestro

Jovem rouba carro, faz vítima refém e é preso durante fuga para Bahia

Bruno de Andrade Ribeiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, em São Mateus, após roubar caminhonete e sequestrar o proprietário do veículo em Aracruz

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 13:28

Publicado em 

25 jan 2019 às 13:28
Caminhonete roubada em Aracruz foi recuperada pela PRF em São Mateus Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um jovem de 22 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (24), na Rodovia BR 101, em São Mateus, região Norte do Estado, com um veículo roubado horas antes em Santa Cruz, distrito de Aracruz. Bruno de Andrade Ribeiro é acusado de fazer o proprietário do carro refém, abandonar a vítima em uma plantação de eucalipto e tentar fugir em direção à Bahia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o dono da Chevrolet S10, de cor branca, afirmou que o acusado entrou em sua casa agindo de forma agressiva. A vítima foi algemada e encapuzada. O assaltante roubou vários pertences e saiu com o automóvel, fazendo o proprietário do carro refém. A vítima ficou em poder do criminoso por mais de uma hora e depois foi abandonada em uma plantação de eucaliptos.
Em seguida, o bandido fugiu pela BR 101, com intenção de levar o carro para a Bahia, quando foi abordado pela PRF. Durante busca pessoal, os policiais encontraram em seu bolso um aparelho detector de câmeras e de escutas, que é usado com o objetivo de fugir de locais com monitoramento eletrônico.
Jovem rouba carro, faz vítima refém e é preso durante fuga para Bahia
Ainda de acordo com a PRF, na caminhonete foram encontrados um aparelho celular, R$ 337 em espécie, uma mochila com roupas, um cordão de ouro, um cordão de prata e um canivete. O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.
Em nota, a Polícia Civil informou que Bruno foi autuado em flagrante por receptação e foi encaminhado à audiência de custódia.

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