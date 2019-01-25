Caminhonete roubada em Aracruz foi recuperada pela PRF em São Mateus Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (24), na Rodovia BR 101, em São Mateus , região Norte do Estado, com um veículo roubado horas antes em Santa Cruz, distrito de Aracruz. Bruno de Andrade Ribeiro é acusado de fazer o proprietário do carro refém, abandonar a vítima em uma plantação de eucalipto e tentar fugir em direção à Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o dono da Chevrolet S10, de cor branca, afirmou que o acusado entrou em sua casa agindo de forma agressiva. A vítima foi algemada e encapuzada. O assaltante roubou vários pertences e saiu com o automóvel, fazendo o proprietário do carro refém. A vítima ficou em poder do criminoso por mais de uma hora e depois foi abandonada em uma plantação de eucaliptos.

Em seguida, o bandido fugiu pela BR 101, com intenção de levar o carro para a Bahia, quando foi abordado pela PRF. Durante busca pessoal, os policiais encontraram em seu bolso um aparelho detector de câmeras e de escutas, que é usado com o objetivo de fugir de locais com monitoramento eletrônico.

Your browser does not support the audio element. Jovem rouba carro, faz vítima refém e é preso durante fuga para Bahia

Ainda de acordo com a PRF, na caminhonete foram encontrados um aparelho celular, R$ 337 em espécie, uma mochila com roupas, um cordão de ouro, um cordão de prata e um canivete. O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.