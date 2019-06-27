Jovem reage a assalto e corre atrás de bandido em Vitória

Uma jovem de 19 anos correu atrás de um bandido — que usou uma bicicleta compartilhada e uma ferramenta para para cometer um assalto. O crime aconteceu por volta das 19h, desta quarta-feira (26), na Avenida Vitória, na Capital.
Segundo a recepcionista, ela voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso. "Eu estava na minha bicicleta, quando ele chegou. Eu comecei a gritar, ele puxou minha bolsa e saiu correndo. Foi aí que comecei correr atrás dele no meio dos carros e pedindo ajuda", contou.
A vítima contou ainda que dois motoristas que passavam pelo local a ajudaram a deter o bandido. "Eu arrisquei minha vida, entrei no meio dos carros. É perigoso, mas valeu a pena. Tudo que eu preciso estava na bolsa", pontuou.
A jovem espera que o suspeito fique preso e conta com a sorte para andar nas ruas. "Agora é contar com a sorte e com Deus. Eu passo ali justamente porque é movimentado, mas hoje aconteceu isso" destacou.
O homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, pois se feriu ao ser detido por populares. Segundo o inspetor da Guarda Municipal de Vitória, Dalcin, a viatura estava em patrulhamento em Bento Ferreira, quando eles foram informados sobre o roubo.
"Um transeunte informou que uma moça tinha acabado de ser assaltada. Quando chegamos lá, ele estava sendo detido por populares. Ele acabou machucando o rosto quando caiu no chão, mas não é grave" disse o inspetor.
O suspeito ainda tentou enganar a polícia dando um nome falso no momento da abordagem. "Ele deu o nome do irmão dele, mas quando chegamos na delegacia conseguimos o nome verdadeiro. Ele já tem uma lista extensa em crimes" relatou o agente.
A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.