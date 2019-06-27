Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Jovem reage a assalto e corre atrás de bandido em Vitória

A recepcionista, de 19 anos, voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso. Dois motoristas que passavam pela região ajudaram a jovem a deter o suspeito

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 00:27

Jovem correu atrás de um bandido Crédito: Esthefany Mesquita
Uma jovem de 19 anos correu atrás de um bandido — que usou uma bicicleta compartilhada e uma ferramenta para para cometer um assalto. O crime aconteceu por volta das 19h, desta quarta-feira (26), na Avenida Vitória, na Capital.
> Assassino foi para bar tomar cerveja após matar pastor na Serra
Segundo a recepcionista, ela voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso. "Eu estava na minha bicicleta, quando ele chegou. Eu comecei a gritar, ele puxou minha bolsa e saiu correndo. Foi aí que comecei correr atrás dele no meio dos carros e pedindo ajuda", contou.
A vítima contou ainda que dois motoristas que passavam pelo local a ajudaram a deter o bandido. "Eu arrisquei minha vida, entrei no meio dos carros. É perigoso, mas valeu a pena. Tudo que eu preciso estava na bolsa", pontuou.
A jovem espera que o suspeito fique preso e conta com a sorte para andar nas ruas. "Agora é contar com a sorte e com Deus. Eu passo ali justamente porque é movimentado, mas hoje aconteceu isso" destacou.
O homem foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, pois se feriu ao ser detido por populares. Segundo o inspetor da Guarda Municipal de Vitória, Dalcin, a viatura estava em patrulhamento em Bento Ferreira, quando eles foram informados sobre o roubo.
 
"Um transeunte informou que uma moça tinha acabado de ser assaltada. Quando chegamos lá, ele estava sendo detido por populares. Ele acabou machucando o rosto quando caiu no chão, mas não é grave" disse o inspetor.
> Chefe do tráfico de drogas de Itararé é preso em Vitória
O suspeito ainda tentou enganar a polícia dando um nome falso no momento da abordagem. "Ele deu o nome do irmão dele, mas quando chegamos na delegacia conseguimos o nome verdadeiro. Ele já tem uma lista extensa em crimes" relatou o agente. 
A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
> Operação Marias: mais 50 homens presos por crimes contra mulheres no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados