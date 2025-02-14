Jovem põe fogo em terreno e acaba esfaqueado por vizinhos em Cariacica

O caso aconteceu na rua Diamantina. Testemunhas contaram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta , que a discussão começou após o ajudante de pedreiro colocar fogo em um terreno baldio que fica em frente à casa dele, e estava com mato alto. Os vizinhos, que moram nos fundos do mesmo terreno, não gostaram e foram tirar satisfação com o jovem.

Moradores revelaram que a confusão aconteceu no meio da rua. Um dos irmãos já estava com uma faca quando a briga começou. O outro foi em casa buscar um facão e, quando voltou, já derrubou o jovem no chão. "Chegou batendo nele, jogando no chão, e no chão mesmo ele tomou golpe de faca. Tentou levantar e o outro rapaz já veio com facão acertando no rosto dele. Ele ficou bastante machucado", revelou uma testemunha, que preferiu não se identificar.