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Bairro Vila Prudêncio

Jovem põe fogo em terreno e acaba esfaqueado por vizinhos em Cariacica

Ajudante de pedreiro de 27 anos teve vários ferimentos no rosto e foi levado para um hospital; segundo testemunhas, suspeitos do crime são dois irmãos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 10:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 fev 2025 às 10:13
Um ajudante de pedreiro de 27 anos foi esfaqueado após atear fogo em um terreno no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na noite da última quinta-feira (13). Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois suspeitos, que são irmãos, teriam cometido o crime, e que todos os três — vítima e agressores — moram na região. 
O caso aconteceu na rua Diamantina. Testemunhas contaram à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que a discussão começou após o ajudante de pedreiro colocar fogo em um terreno baldio que fica em frente à casa dele, e estava com mato alto. Os vizinhos, que moram nos fundos do mesmo terreno, não gostaram e foram tirar satisfação com o jovem.
Moradores revelaram que a confusão aconteceu no meio da rua. Um dos irmãos já estava com uma faca quando a briga começou. O outro foi em casa buscar um facão e, quando voltou, já derrubou o jovem no chão. "Chegou batendo nele, jogando no chão, e no chão mesmo ele tomou golpe de faca. Tentou levantar e o outro rapaz já veio com facão acertando no rosto dele. Ele ficou bastante machucado", revelou uma testemunha, que preferiu não se identificar.
Um amigo da vítima tentou parar os irmãos, mas eles só foram embora porque ficaram com medo de a polícia chegar. Um vizinho levou o jovem ferido para o Pronto Atendimento de Alto Lage, e de lá o homem foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o ajudante de pedreiro teve ferimentos no rosto e não conseguiu nem falar com os agentes devido à gravidade das lesões. 
A PM chegou a fazer buscas pela região, mas não localizou os irmãos. Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".

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