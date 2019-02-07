Jovem é preso pela PF com R$ 2.900 falsos em São Mateus

De acordo com a PF, com o suspeito havia R$ 2.900 em notas falsificadas, sendo 45 cédulas de R$ 20 e outras 40 cédulas de R$ 50. Ele foi preso em flagrante por uma equipe da Delegacia de Polícia Federal de São Mateus.

O acusado foi indiciado no artigo 289, parágrafo 1º, do Código Penal Brasileiro (incorre a quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação de moeda falsa) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça Estadual.