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Dinheiro falsificado

Jovem é preso pela PF com R$ 2.900 falsos em São Mateus

Acusado tem 19 anos e estava com cédulas falsificadas. Ele foi detido em flagrante por uma equipe da Delegacia de Polícia Federal do município

Publicado em 

07 fev 2019 às 13:24

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 13:24

Polícia Federal de São Mateus realizou a prisão na última terça Crédito: Serli Santos
Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Federal em São Mateus, região Norte do Estado, com dinheiro falso. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (05) quando o acusado saía do Centro de Distribuição de Encomendas dos Correios no bairro Sernamby. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a PF, com o suspeito havia R$ 2.900 em notas falsificadas, sendo 45 cédulas de R$ 20 e outras 40 cédulas de R$ 50. Ele foi preso em flagrante por uma equipe da Delegacia de Polícia Federal de São Mateus.
Jovem é preso pela PF com 2.900 reais falsos em São Mateus
O acusado foi indiciado no artigo 289, parágrafo 1º, do Código Penal Brasileiro (incorre a quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação de moeda falsa) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça Estadual.

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