Jovem é preso dentro de supermercado tentando arrombar caixa

Um jovem de 21 anos foi preso pela Guarda Municipal na manhã desta quarta-feira (31) em um supermercado localizado na região do Parque Moscoso, em Vitória, tentando arrombar um caixa eletrônico. Yago Lisboa de Souza, de 21 anos, entrou durante a madrugada e disse que estava com mais dois comparsas, que não foram localizados.
A Guarda foi acionada por volta das 6h40 e entrou no local, quando duas mulheres chegavam para trabalhar no estabelecimento e viram o homem dentro do supermercado. Elas saíram correndo, com medo.
O posto da Guarda Municipal fica exatamente ao lado da loja. Yago confessou que entrou no local por volta das 3 horas, de madrugada, e estava tentando arrombar o caixa eletrônico enquanto os outros dois comparsas tentavam abrir o cofre que fica no escritório.
Yago afirmou que é garçom e justificou que entrou na loja porque era usuário de crack e precisava de dinheiro para comprar as drogas. A Guarda Municipal até fez buscas no local para encontrar os outros dois que Yago disse estar com eles, mas não foram localizados.
Os agentes acreditam que eles tenham entrado por uma báscula que fica na parte da frente do supermercado. O rapaz disse que entrou pela segunda vez na loja, mas a guarda afirmou que foi acionada em uma ocasião. Yago foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de Mayra Bandeira