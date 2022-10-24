Jovem é preso com dinheiro falso em agência dos Correios em Vila Velha

Com o suspeito, a PF apreendeu cédulas falsas de R$ 50 reais em uma agência dos Correios, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal , no momento em que recebia uma encomenda de cédulas falsas em uma agência dos Correios, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (24). A ação se iniciou após a Área de Segurança dos Correios informar à PF que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular.

Os policiais então acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e procederam sua prisão em flagrante após a constatação de que no interior do pacote havia R$ 1 mil em cédulas falsas, em denominações de 50 reais.

Aos policiais, o jovem confessou que adquiriu as notas pela internet, mas que não sabia informar quem seria o vendedor. As investigações agora prosseguem buscando identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas.

O preso foi levado para a Superintendência da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e será conduzido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.