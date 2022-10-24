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Em flagrante

Jovem é preso com dinheiro falso em agência dos Correios em Vila Velha

A prisão ocorreu na manhã desta segunda (24), no momento em que o homem de 18 anos retirava a encomenda; cédulas falsificadas eram de R$ 50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2022 às 15:18

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 15:18

Vila Velha
Com o suspeito, a PF apreendeu cédulas falsas de R$ 50 reais em uma agência dos Correios, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal, no momento em que recebia uma encomenda de cédulas falsas em uma agência dos Correios, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (24). A ação se iniciou após a Área de Segurança dos Correios informar à PF que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular.
Os policiais então acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e procederam sua prisão em flagrante após a constatação de que no interior do pacote havia R$ 1 mil em cédulas falsas, em denominações de 50 reais.
Aos policiais, o jovem confessou que adquiriu as notas pela internet, mas que não sabia informar quem seria o vendedor. As investigações agora prosseguem buscando identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas.
O preso foi levado para a Superintendência da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e será conduzido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
O preso responderá pelo crime de Moeda Falsa previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal, cuja pena varia de 03 (três) a 12 (doze) anos de reclusão.

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