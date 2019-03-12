Tráfico

Jovem é preso com armas e mais de 2 kg de drogas em Linhares

Para a polícia, o suspeito disse que recebeu uma quantia para armazenar as armas e os entorpecentes

Publicado em 12 de Março de 2019 às 11:54

Durante as buscas na casa do suspeito foram encontrados grande quantidade de drogas, além de um revólver, quatro espingardas, munição e dinheiro. Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas foi preso na tarde desta segunda-feira (11) no bairro Olaria, em Linhares, na região Norte do Estado. O suspeito foi detido após um patrulhamento tático na região.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi visto pelo patrulhamento tático nas proximidades de um beco e, na sequência, foi abordado. Como estava sem documentos, o suspeito foi levado até a casa, onde foi questionado se havia algo de ilícito no local. O rapaz revelou que recebeu uma quantia em dinheiro para armazenar armas e drogas na residência.
Após buscas, foi encontrado aproximadamente 2,776 kg de maconha; 53 pedras de crack; 06 papelotes de cocaína; 01 balança de precisão; 01 revólver marca Taurus, municiado com 2 munições intactas do mesmo calibre; 01 espingarda cano longo cal. 36; 01 espingarda cano longo cal. 28; 02 espingardas cano curto, antecarga (calibre não definido); 05 munições calibre 28 intactas e 06 deflagradas; 13 munições cal. 32 intactas e 09 deflagradas; 07 munições cal. 36 intactas e 20 deflagradas; 08 estojos cal. 40; 05 caixas de espoletas, além de uma quantia de R$568,00 em espécie.
Diante do flagrante, o jovem foi preso e encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária de Linhares.
