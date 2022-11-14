Um jovem de 25 anos foi preso após dar socos e puxões de cabelo na namorada, de 19 anos, e também agredir policiais militares no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. A prisão de Cleyton de Oliveira Ribeiro ocorreu na madrugada deste domingo (13), após o carro em que o casal estava ser abordado pela Polícia Militar . A vítima relatou aos PMs que tem uma medida protetiva contra o agressor e disse que a intenção dele era capotar com o veículo para que os dois morressem.

Segundo boletim unificado da PM, uma viatura estava patrulhando a região, quando, na altura de um motel, avistou um Fiat Uno em zigue-zague na ES 010, quase atingindo outros veículos. Ao se aproximar do carro, os agentes notaram que um homem estava agredindo uma jovem com socos e puxões de cabelo.

Polícia Militar abordou veículo e polícial acabou agredido durante ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao perceberem as agressões, os militares ligaram sirene e giroflex da viatura e deram ordem para que o suspeito parasse o veículo. O homem, posteriormente identificado como Cleyton de Oliveira Ribeiro, não obedeceu e se mostrou ainda mais hostil, aumentando a intensidade dos golpes contra a jovem de 19 anos, que terá a identidade preservada.

Your browser does not support the audio element. Jovem é preso após bater na namorada dentro de carro e agredir PM na Serra

De acordo com boletim da PM, em meio ao desespero, durante a perseguição – em cerca de 7 km – a jovem tentou abrir a porta do veículo em movimento para tentar fugir por pelo menos quatro vezes. Enquanto perseguiam o suspeito, a ocorrência foi informada via rádio ao Ciodes e foi feito um bloqueio no posto do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran) em Manguinhos, com o apoio da 14ª Cia Independente de Polícia Militar e as equipes de força tática.

Com a interdição da via, Cleyton foi obrigado a parar o carro e foi ordenado que ele desembarcasse. Ao mesmo tempo, a vítima desceu do veículo e dois PMs partiram para uma nova tentativa de abordagem. O motorista se negou e, assim que o soldado tentou abrir a porta, o homem o agrediu com um soco e o puxou para dentro do Fiat Uno.

Após luta corporal, o militar se desvencilhou do agressor e ambos saíram do carro. Conforme registro da ocorrência, foram necessários cinco militares para imobilizar Cleyton , que apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo após ser algemado, o homem apresentou resistência. Os dois envolvidos foram conduzidos ao Plantão Especializado da Mulher.