Jovem é perseguido e assassinado dentro de oficina em Vitória

Douglas de Jesus Lopes, de 18 anos Crédito: Reprodução | Internet

Tabuazeiro, Vitória. Testemunhas disseram para polícia que a vítima tinha acabado de estacionar o veículo, um Jac Motors preto, quando uma moto com duas pessoas se aproximou. O carona teria descido já atirando contra a vítima, que correu para se proteger em uma oficina mecânica que tem na avenida. Um rapaz, identificado pela polícia como Douglas de Jesus Lopes, de 18 anos, foi morto por volta das 16h30 desta quarta-feira (10), na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, em. Testemunhas disseram para polícia que a vítima tinha acabado de estacionar o veículo, um Jac Motors preto, quando uma moto com duas pessoas se aproximou. O carona teria descido já atirando contra a vítima, que correu para se proteger em uma oficina mecânica que tem na avenida.

Segundo informações de militares que participaram da ocorrência, Douglas correu cerca de 30 metros até entrar na oficina, ele foi seguido por um dos suspeitos que chegou até a porta do local e continuou atirando. Ele foi assassinado com mais de 10 tiros. A Polícia Militar, que foi acionada cerca de 10 minutos após o crime, informou que a pessoa que atirou estava de blusa azul e ficou o tempo inteiro de capacete.

Segundo o dono da oficina, de 66 anos, que preferiu não se identificar, no momento do crime, três funcionários estavam na loja e viram o momento que a vítima chegou ensanguentada. "Eu fui buscar a peça de um carro, meus funcionários me avisaram sobre o que estava acontecendo, quando cheguei aqui vi o ultimo suspiro de vida dele", disse.

Cena de terror. Meu mundo é diferente desses. Ver uma cena dessa foi muito forte Dono da oficina

O dono do estabelecimento disse ainda que nunca viu uma cena desta como antes. "É a primeira vez que vejo isso acontecer. Eu nunca vi esse jovem andando por aqui. Acredito que o carro dele estava em outra oficina aqui do lado. Cena de terror. Meu mundo é diferente desses. Ver uma cena dessa foi muito forte", finalizou.