Jovem é morto em Cariacica e mãe acredita em "amizades erradas"

À esquerda, uma foto de Flávio, o adolescente assassinado. À direita, veículo da Polícia Civil recolhendo o corpo Crédito: Montagem | Arquivo pessoal | Oliveira Alves

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na região de Morrinhos, em Cariacica Sede. Flávio da Conceição Queiroz dormia na casa da namorada, quando criminosos invadiram o imóvel e o mataram, na manhã desta terça-feira (1°).

Testemunhas contaram que dois criminosos esperaram a sogra de Flávio sair do imóvel para trabalhar e a namorada dele ir para escola, invadiram a casa pela porta dos fundos e mataram o rapaz ainda no quarto. O adolescente foi surpreendido enquanto dormia e assassinado com muitos tiros na região do peito e um disparo na cabeça. O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou que a perícia apontou o uso de duas armas de fogo distintas na execução. A quantidade de disparos, no entanto, não foi revelada.

Projéteis recolhidos em imóvel onde adolescente foi assassinado em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

A mãe do adolescente não quis ter a imagem e o nome divulgados, mas conversou com o jornalista. Na avaliação dela, o filho morreu por conta de amizades que considera suspeitas — por suspostamente terem envolvimento com a criminalidade, e que o jovem apresentou mudança no comportamento há cerca de dois meses.

"Não foi por falta de conselhos, dei muitos conselhos. A sogra e a namorada dele também deram. Há dois meses ele estava andando com umas amizades, não sei por onde ele andava. Ele não era aquele filho que falava", desabafou a mãe.

"Jovens, ouçam conselho da mãe e do pai. Aos amigos dele que estão vendo isso, que tenham um exemplo, que saiam dessa vida enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde" X - Mãe do adolescente assassinado

Ainda muito abalada, comentou que recebeu a trágica notícia enquanto estava a caminho do trabalho. "Estava dentro do ônibus, quando meus outros filhos me ligaram avisando que ele havia sido morto. Desci do ônibus e não sabia se corria para Cariacica ou para Vitória. Atravessei a rua e nem vi se o sinal estava aberto e fechado", relembrou.

Foto das mãos da mãe de adolescente. Ela não quis ter nome e rosto divulgados, mas conversou com a reportagem Crédito: Oliveira Alves

A Polícia Civil informou que o crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo do adolescente foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até a publicação desta reportagem, não houve registro de suspeitos detidos.

Morte em confronto

Pouco tempo depois do assassinato de Flávio, outra morte violenta foi registrada na região de Morrinhos. No entanto, não há qualquer informação que correlacione as ocorrências.

Por volta das 10h20, durante patrulhamento da Polícia Militar, uma equipe se deparou com suspeitos portando armas de fogo. Durante a fuga, um deles atirou em direção aos policiais. Neste primeiro momento, não houve revide por parte dos militares, segundo a PM, mas um indivíduo foi encontrado ferido. Segundo a corporação, o disparo, provavelmente, foi efetuado pelo próprio comparsa. A vítima, que não teve nome e idade divulgados, morreu no local.

Policiais fizeram um cerco e novamente criminosos foram avistados e efetuaram disparos contra os militares que, desta vez, revidaram, mas ninguém foi detido.