Jovem é morto e outro fica ferido durante abordagem da PM em Vila Velha

Na noite de terça-feira (19), a Polícia Militar recebeu informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam armados em uma residência no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Com objetivo de apurar as informações, uma guarnição prosseguiu para o endereço, onde logo avistou um indivíduo armado em frente à casa, que evadiu-se correndo para seu interior com a arma de fogo na mão.

Foi realizado um cerco em torno da residência e, por uma janela aberta, os policiais visualizaram o jovem que havia corrido e outros cinco indivíduos, sendo um deles com bandoleira e uma metralhadora em punho. Foi dada voz de parada e abordagem, mas o homem com metralhadora ignorou a ordem e apontou a arma em direção aos militares, momento este em que a equipe, diante do iminente risco, revidou atirando. Dois jovens foram alvejados, um de 18 anos que estava com a metralhadora e outro de 22.

Ambos foram socorridos pela guarnição e encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, mas o de 18 anos evoluiu a óbito. No local foram apreendidos a metralhadora calibre 380 com oito munições, um revólver de calibre 38, três carregadores, um coldre para pistola, um coldre com porta carregador, duas capas de colete balístico uma colmeia para armazenamento de munições, 65 pedras de crack e quatro rádios comunicadores Os demais indivíduos que estavam na casa, de 14, 17, 19 e 20 anos também foram abordados no local. Segundo eles, o motivo para estarem armados era para se defenderem de ataques de rivais. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.