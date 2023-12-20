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Dentro de casa

Jovem é morto e outro fica ferido durante abordagem da PM em Vila Velha

Cinco suspeitos foram levados a Delegacia Regional de Vila Velha, mas foram liberados pelo delegado de plantão; caso aconteceu na noite de terça-feira (19), em Jardim Marilândia

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 08:23

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 dez 2023 às 08:23
André Luiz Lenke Amaro, de 18 anos
André Luiz Lenke Amaro, de 18 anos, morreu em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal
Um jovem de 18 anos, identificado como André Luiz Lenke Amaro, foi morto e outro rapaz, de 22 anos, ficou ferido após ambos serem baleados durante uma abordagem da Polícia Militar em uma casa no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na noite de terça-feira (19). Segundo a reportagem da TV Gazeta, o Serviço de Inteligência da PM apurou que suspeitos estariam traficando drogas na residência e militares foram enviados ao local.
Conforme a apuração, quando chegaram ao local, já na entrada, policiais visualizaram um homem portando uma arma, e deram voz de abordagem. O indivíduo teria corrido para dentro da casa. Os militares entraram no imóvel e se depararam com seis suspeitos.
Conforme apuração da reportagem, os PMs narraram que o jovem de 18 anos teria apontado uma metralhadora para os militares e, diante da possibilidade de o suspeito atirar, os policiais efetuaram disparos. O indivíduo e outro suspeito foram atingidos. Os dois foram socorridos para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas o rapaz não resistiu.
Após ser atendido na unidade, o rapaz baleado que sobreviveu recebeu alta. Ele e outros quatro suspeitos, de 14, 17, 19 e 20 anos, que estavam na casa, foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Na residência, foram apreendidas 65 pedras de crack, quatro radiocomunicadores, diversas munições, duas capas de colete balístico, uma metralhadora, um revólver e carregadores de pistola.
Os suspeitos contaram aos policiais que estariam armados pois estavam recebendo ataques da facção Terceiro Comando Puro (TCP). 
Após serem ouvidos pelo delegado de plantão, os cinco foram liberados. A Polícia Civil esclareceu que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. As armas apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições e carregadores. As drogas foram encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

Família afirma que jovem mudou de vida

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a família de André Luiz Lenke Amaro, de 18 anos, morto durante uma abordagem da Polícia Militar em uma casa em Jardim Marilândia, Vila Velha, disse que ele já teve envolvimento com drogas quando era menor de idade. Mas afirma que ele tinha mudado de vida.
Os familiares ainda negam a versão da polícia e afirma que o jovem não estava armado. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), disse que não consta registro de André Luiz no sistema prisional. 
Confira o que disseram na íntegra as polícias Civil e Militar: 

O que diz a PM | Na íntegra

Na noite de terça-feira (19), a Polícia Militar recebeu informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam armados em uma residência no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Com objetivo de apurar as informações, uma guarnição prosseguiu para o endereço, onde logo avistou um indivíduo armado em frente à casa, que evadiu-se correndo para seu interior com a arma de fogo na mão. 

Foi realizado um cerco em torno da residência e, por uma janela aberta, os policiais visualizaram o jovem que havia corrido e outros cinco indivíduos, sendo um deles com bandoleira e uma metralhadora em punho. Foi dada voz de parada e abordagem, mas o homem com metralhadora ignorou a ordem e apontou a arma em direção aos militares, momento este em que a equipe, diante do iminente risco, revidou atirando. Dois jovens foram alvejados, um de 18 anos que estava com a metralhadora e outro de 22. 

Ambos foram socorridos pela guarnição e encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, mas o de 18 anos evoluiu a óbito. No local foram apreendidos a metralhadora calibre 380 com oito munições, um revólver de calibre 38, três carregadores, um coldre para pistola, um coldre com porta carregador, duas capas de colete balístico uma colmeia para armazenamento de munições, 65 pedras de crack e quatro rádios comunicadores Os demais indivíduos que estavam na casa, de 14, 17, 19 e 20 anos também foram abordados no local. Segundo eles, o motivo para estarem armados era para se defenderem de ataques de rivais. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.

O que diz a PC | Na íntegra

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do suspeito, de 18 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

O suspeito, de 22 anos, que estava sob escolta, foi liberado. Os demais indivíduos que estavam na casa, de 14, 17, 19 e 20 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. As armas apreendidas foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições e carregadores. As drogas foram encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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