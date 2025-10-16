Home
>
Polícia
>
Jovem é morto durante confronto com a PM em São Mateus

Jovem é morto durante confronto com a PM em São Mateus

Homem de 19 anos foi identificado por familiares como João Lucas Gomes Barbosa; caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16)

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:43

Jovem morre em confronto com a PM em São Mateus
João Lucas Gomes Barbosa, de 19 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira (16) Crédito: Divulgação | Acervo de família

Um jovem de 19 anos, identificado como João Lucas Gomes Barbosa, morreu durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Litorâneo Village, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (16). Segundo a PM, o caso aconteceu após as equipes receberem denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na região. 

Recomendado para você

Menino de 10 anos foi atingido no pé enquanto procurava uma garrafa na mochila de outro instrutor; homem não foi localizado pela Polícia Civil

Criança é baleada com arma de ex-PM durante treino de futebol na Serra

Escrivão teria ficado com valores apreendidos e de fianças entre 2017 e 2021, de cerca de 50 investigações

Policial é demitido suspeito de desviar dinheiro de delegacia em Barra de São Francisco

A vítima de 34 anos teve a cabeça batida contra um portão pelo homem de 30 anos; suspeito foi autuado pela Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional

Mulher vai ao trabalho do ex para cobrar pensão e é agredida na Serra

Ainda de acordo com a corporação, quando o jovem percebeu a presença dos militares, ele teria corrido para um beco sem saída e atirado contra os policiais, momento em que houve confronto e João foi baleado. "A guarnição acionou o socorro, mas ele teve o óbito confirmado ainda no local pela equipe do Corpo de Bombeiros. A perícia foi acionada", disse a PM.

Com o homem, segundo a corporação, foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições, um rádio comunicador e uma sacola contendo quatro buchas de maconha, 10 pedras de crack e 13 pinos de cocaína. No local, também foram encontrados materiais utilizados para o embalo de drogas.

Durante o atendimento da ocorrência, outros suspeitos teriam disparado contra uma equipe de apoio, gerando um segundo confronto. Eles fugiram e não foram localizados. Ninguém mais ficou ferido.

Uma familiar de João conversou com a reportagem da TV Gazeta. Sem se identificar, ela disse que o rapaz saiu de casa por volta das 22h, na quarta-feira. Apesar de confirmar que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, ela revelou que os parentes não acreditam na versão de que o rapaz estava armado.

A Polícia Civil informou que a arma apreendida foi encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. As drogas foram enviadas ao Laboratório de Química Forense da PCIES. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais