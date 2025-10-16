Norte do Estado

Jovem é morto durante confronto com a PM em São Mateus

Homem de 19 anos foi identificado por familiares como João Lucas Gomes Barbosa; caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:43

João Lucas Gomes Barbosa, de 19 anos, foi morto na madrugada desta quinta-feira (16) Crédito: Divulgação | Acervo de família

Um jovem de 19 anos, identificado como João Lucas Gomes Barbosa, morreu durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Litorâneo Village, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (16). Segundo a PM, o caso aconteceu após as equipes receberem denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na região.

Ainda de acordo com a corporação, quando o jovem percebeu a presença dos militares, ele teria corrido para um beco sem saída e atirado contra os policiais, momento em que houve confronto e João foi baleado. "A guarnição acionou o socorro, mas ele teve o óbito confirmado ainda no local pela equipe do Corpo de Bombeiros. A perícia foi acionada", disse a PM.

Com o homem, segundo a corporação, foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições, um rádio comunicador e uma sacola contendo quatro buchas de maconha, 10 pedras de crack e 13 pinos de cocaína. No local, também foram encontrados materiais utilizados para o embalo de drogas.

Durante o atendimento da ocorrência, outros suspeitos teriam disparado contra uma equipe de apoio, gerando um segundo confronto. Eles fugiram e não foram localizados. Ninguém mais ficou ferido.

Uma familiar de João conversou com a reportagem da TV Gazeta. Sem se identificar, ela disse que o rapaz saiu de casa por volta das 22h, na quarta-feira. Apesar de confirmar que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, ela revelou que os parentes não acreditam na versão de que o rapaz estava armado.

A Polícia Civil informou que a arma apreendida foi encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. As drogas foram enviadas ao Laboratório de Química Forense da PCIES. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

