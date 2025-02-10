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Em Ilha dos Ayres

Jovem é morto a tiros em casa e viúva é presa por tráfico em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, jovem executado era gerente do tráfico de drogas do bairro; caso aconteceu na noite do último domingo (9)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 10:20

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 fev 2025 às 10:20
2ª Delegacia Regional de Vila Velha
Delegacia Regional de Vila Velha, para onde a esposa do homem morto foi levada Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo A Gazeta
Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na noite do último domingo (9). Segundo a Polícia Militar, o rapaz, identificado como Davi Costa Teixeira, atuava como gerente do tráfico local. A esposa dele, de 26 anos, estava na residência e acabou presa após os agentes encontrarem drogas no imóvel.
Para os militares, a mulher contou que estava bebendo na sala com o esposo quando alguém chamou o homem no portão. Davi abriu a porta do primeiro andar, momento em que três homens encapuzados entraram e foram até o segundo pavimento da casa. A esposa disse que, neste momento, estava no quarto com a filha pequena, no mesmo andar.
Ainda conforme o relato da mulher, os encapuzados teriam conversado brevemente com Davi e, logo em seguida, executaram o jovem. A esposa disse que, após os suspeitos fugirem, foi se abrigar na casa de vizinhos até a chegada da polícia.

A casa

Segundo o boletim de ocorrência da PM, a casa onde Davi morava tem três andares. No primeiro pavimento, os agentes localizaram uma balança de precisão e 24 pedras de crack.
No terceiro andar havia um cachorro que impedia a passagem dos policiais. Após muita insistência dos militares com a mulher, o animal foi preso e lá foram encontrados mais material para embalo de droga, 26 munições intactas, 39 pinos de cocaína, uma pedra grande de crack, uma sacola com cocaína e R$ 540.

Ligação com traficante do RJ

A PM relatou que, enquanto os policias estavam no local, uma pessoa conhecida como "Doca" ligou para a esposa de Davi, que se recusou a atender. Conforme a Polícia Militar, esse homem seria um chefe do tráfico no Rio de Janeiro. A própria mulher afirmou que Davi era braço direito de Doca na venda de drogas no bairro. 

Motivação do crime

A esposa de Davi apontou duas possíveis para a execução. Primeiro, disse que o crime poderia ter sido cometido pelo grupo rival, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), que domina Jaburuna. Depois, afirmou que poderia ter sido uma briga interna entre membros do Terceiro Comando Puro (TCP), facção à qual Davi fazia parte. 

Viúva presa

No fim da ocorrência, diante da quantidade de drogas, munições e material para embalo de entorpecentes encontrada na casa, a mulher acabou detida e levada para a Delegacia Regional de Vila Velha. Lá, segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).   

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