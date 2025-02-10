Jovem é morto a tiros em casa e viúva é presa por tráfico em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha, para onde a esposa do homem morto foi levada Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo A Gazeta

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha , na noite do último domingo (9). Segundo a Polícia Militar , o rapaz, identificado como Davi Costa Teixeira, atuava como gerente do tráfico local. A esposa dele, de 26 anos, estava na residência e acabou presa após os agentes encontrarem drogas no imóvel.

Para os militares, a mulher contou que estava bebendo na sala com o esposo quando alguém chamou o homem no portão. Davi abriu a porta do primeiro andar, momento em que três homens encapuzados entraram e foram até o segundo pavimento da casa. A esposa disse que, neste momento, estava no quarto com a filha pequena, no mesmo andar.

Ainda conforme o relato da mulher, os encapuzados teriam conversado brevemente com Davi e, logo em seguida, executaram o jovem. A esposa disse que, após os suspeitos fugirem, foi se abrigar na casa de vizinhos até a chegada da polícia.

A casa

Segundo o boletim de ocorrência da PM, a casa onde Davi morava tem três andares. No primeiro pavimento, os agentes localizaram uma balança de precisão e 24 pedras de crack.

No terceiro andar havia um cachorro que impedia a passagem dos policiais. Após muita insistência dos militares com a mulher, o animal foi preso e lá foram encontrados mais material para embalo de droga, 26 munições intactas, 39 pinos de cocaína, uma pedra grande de crack, uma sacola com cocaína e R$ 540.

Ligação com traficante do RJ

A PM relatou que, enquanto os policias estavam no local, uma pessoa conhecida como "Doca" ligou para a esposa de Davi, que se recusou a atender. Conforme a Polícia Militar , esse homem seria um chefe do tráfico no Rio de Janeiro . A própria mulher afirmou que Davi era braço direito de Doca na venda de drogas no bairro.

Motivação do crime

A esposa de Davi apontou duas possíveis para a execução. Primeiro, disse que o crime poderia ter sido cometido pelo grupo rival, o Primeiro Comando de Vitória (PCV) , que domina Jaburuna. Depois, afirmou que poderia ter sido uma briga interna entre membros do Terceiro Comando Puro (TCP), facção à qual Davi fazia parte.

Viúva presa