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Na Rodovia do Sol

Jovem é morto a tiros e amigo é baleado após festa rave em Vila Velha

Três amigos deixaram a festa de carro, mas foram parados na estrada. Homem armado mandou a motorista parar o carro e atirou contra os rapazes. Marlon Pootz Couto, de 17 anos, morreu no local

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 11:55
Marlon Pootz Couto, de 17 anos, foi morto a tiros quando voltava de uma rave com os amigos Crédito: Reprodução/Facebook
Um jovem de 17 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (10) quando voltava de uma festa rave em Vila Velha. O adolescente estava acompanhado de outros dois amigos, uma mulher e um rapaz, que também acabou baleado. Na mesma festa, horas antes do crime acontecer, a polícia apreendeu mais de 400 frascos de loló e outras drogas.
De acordo com informações da polícia, os três amigos deixaram a festa em um veículo Chevrolet Kadett e foram parados por um outro carro, um Ford Fiesta, de cor cinza, na estrada que dá acesso à Rodovia do Sol. Ao parar o carro, um rapaz negro de cerca de 20 anos desceu do Fiesta e disparou vários tiros contra os dois rapazes. Marlon Pootz Couto, de 17 anos, morador do bairro Santo Antônio, em Vitória, que estava no banco de trás, recebeu 12 tiros e morreu. O amigo dele, um rapaz de 18 anos, que estava no banco do carona, foi baleado no rosto e no braço direito, mas foi socorrido com vida para o hospital. Já a motorista não foi atingida por nenhum tiro.
À polícia, a mulher contou que ela e os dois amigos chegaram à festa na Barra do Jucu, por volta das 4 horas da manhã de domingo (10) e deixaram o local às 15 horas. Segundo ela, na estrada que dá acesso à Rodovia do Sol, um Fiesta cinza, que seguia na frente do carro em que ela e os amigos estavam, parou. Um ocupante do Fiesta desceu armado, pediu que ela parasse o carro e disparou vários tiros nos rapazes. Ela então acelerou o carro e só parou quando chegou ao posto da Polícia Militar de Trânsito, no km 31 da Rodovia do Sol.
Quando chegou ao posto, Marlon Pootz já estava morto. O outro rapaz, de 18 anos, foi socorrido com vida e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. A motorista ainda contou à polícia que, durante a rave, não viu os amigos se envolverem em qualquer tipo de briga ou confusão. Nenhum dos três amigos tem antecedentes criminais.
Jovem é morto a tiros e amigo é baleado após festa rave em Vila Velha

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