Jovem é esfaqueada pelo companheiro após pedir a separação em Linhares

Agressão aconteceu no Residencial Rio Doce Crédito: Divulgação

Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 19 anos, após pedir a separação, na noite desta terça-feira (02), em Linhares , região Norte do Estado. O caso aconteceu no Residencial Rio Doce, local conhecido como casinhas do Aviso. Ferida, a vítima foi levada ao hospital por populares e o suspeito fugiu.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local após a jovem contar que teve uma discussão com o acusado depois de dizer a ele que queria terminar o relacionamento. Ela teria pedido diversas vezes para que o ex-companheiro saísse de sua casa, mas ele não aceitava. Os militares realizaram buscas na região, mas não localizaram o rapaz.

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Cerca de 30 minutos depois que a viatura foi embora, o suspeito voltou à residência da vítima e, descontente com a separação, pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax da jovem. Ela foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Geral de Linhares (HGL).

Ainda segundo a PM, os policiais foram ao hospital e encontraram a jovem. Após receber o atendimento médico, ela foi levada até a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde registrou o boletim de ocorrência. O suspeito não foi encontrado.

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