Jovem é baleado no peito durante aula de direção de moto em Marataízes

Jovem é baleado ao fazer aula de direção em Marataízes Crédito: Reprodução/ Instagram @marata_news

Um jovem foi baleado com três tiros no peito na manhã desta quarta-feira (20) no bairro Cidade Nova, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , o crime aconteceu às 9h15 e a vítima está em estado grave. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

A PM informou que moradores registraram as marcas dos tiros em um muro e até no retrovisor de uma moto estacionada na rua, utilizada para aulas de direção. Os militares receberam a informação de que a vítima estaria no local para fazer aulas de moto, quando uma pessoa desembarcou de um carro preto e atirou.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Pronto Atendimento do município, mas como estava em atendimento e iria ser transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, não tinha condições de dar depoimento quanto aos fatos ocorridos.