Jovem é baleado no peito durante aula de direção de moto em Marataízes

Um jovem foi baleado com três tiros no peito na manhã desta quarta-feira (20) no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 9h15 e a vítima está em estado grave. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.
A PM informou que moradores registraram as marcas dos tiros em um muro e até no retrovisor de uma moto estacionada na rua, utilizada para aulas de direção. Os militares receberam a informação de que a vítima estaria no local para fazer aulas de moto, quando uma pessoa desembarcou de um carro preto e atirou.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Pronto Atendimento do município, mas como estava em atendimento e iria ser transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, não tinha condições de dar depoimento quanto aos fatos ocorridos.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Marataízes e, até a publicação deste texto, nenhum suspeito do crime havia sido detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações, reforçou a corporação.