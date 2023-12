Jovem é baleado no peito durante aula de direção de moto em Marataízes

Rapaz foi atingido por três disparos, no meio da rua, na manhã desta quarta-feira (20); caso é investigado como tentativa de homicídio

Um jovem foi baleado com três tiros no peito na manhã desta quarta-feira (20) no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu às 9h15 e a vítima está em estado grave. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.