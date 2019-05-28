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Glória

Jovem é baleado durante assalto em Vila Velha

Criminosos estavam em um carro de cor prata, quando abordaram três pessoas que estavam em uma calçada

Publicado em 

27 mai 2019 às 23:38

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 23:38

DPJ de Vila Velha Crédito: Arquivo
Um estudante, de 17 anos, foi baleado no peito depois de não entregar o celular a dois criminosos, durante um assalto que aconteceu na noite desta segunda-feira (27), na Glória, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 18h30. A vítima conversava com um grupo de amigos quando eles foram rendidos. 
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, os bandidos passaram pela rua e roubaram o celular de um dos amigos da vítima, enquanto o estudante jogava o telefone dentro da varanda de uma casa. 
Segundo o estudante, ele levou o tiro por não entregar o aparelho. A vítima relatou que mexia no celular no momento em que foi abordado. “A gente sempre se reúne no início da noite para conversar. Hoje estávamos lá quando os dois bandidos  chegaram encapuzados e armados, pedindo as nossas coisas. Eu não entreguei e por isso levei o tiro”, contou.
> "A gente não dorme e não esquece", diz mãe de universitária morta em carro
O rapaz baleado foi socorrido por agentes da Guarda Municipal e levado para uma unidade de Pronto Atendimento (PA) da Glória. Após ser medicado, ele foi para Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento. 
Após render o grupo de amigos, os bandidos ainda roubaram o celular de um terceiro jovem, que estava na rua de trás. 
Jovem baleado durante assalto em Vila Velha Crédito: Esthefany Mesquita
A polícia informou que está atrás dos suspeitos, que fugiram em direção a Aribiri — no mesmo município — e ainda não foram localizados.

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