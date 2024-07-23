Jovem é baleada de raspão na cabeça, cai e fratura fêmur em Vitória

Uma jovem de 21 anos foi baleada de raspão na cabeça e ainda fraturou o fêmur depois de cair, na tentativa de fugir dos disparos. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (22) no Morro do Pinto, em Santo Antônio, Vitória

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, moradores contaram que a vítima descia as escadas passeando com o cachorro quando um homem apareceu no alto escadaria e atirou.

Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que acreditam que o alvo dos tiros era um homem visto com a jovem na escadaria no momento do ataque. Ele saiu correndo quando ouviu os disparos.

A vítima contou para a polícia que morava no bairro Gurigica, também na Capital, e se mudou para Santo Antônio há uma semana. Disse também que não sabe o que pode ter motivado tamanha violência.

A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). O estado de saúde dela não foi divulgado. Testemunhas disseram que a região costuma ser tranquila.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.