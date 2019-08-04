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Homicídio

Jovem é assassinado com tiro na cabeça em Pinheiros

Leonardo Pereira dos Santos foi morto na madrugada deste domingo (04), no bairro Jardim Planalto

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 20:39

Publicado em 

04 ago 2019 às 20:39
O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pinheiros Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (04), em Pinheiros, região Norte do Estado. O homicídio aconteceu no bairro Jardim Planalto.
De acordo com a Polícia Civil, Leonardo Pereira dos Santos foi morto com um tiro na cabeça. Ainda não se sabe a autoria e nem a motivação do crime. O corpo da vítima foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar por exames.
Ainda segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pinheiros e outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

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