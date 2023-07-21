Jovem é assassinado a tiros na Grande Terra Vermelha em Vila Velha

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um jovem – aparentado idade entre 20 e 25 anos – foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (21) no bairro Vinte e Três de Maio, em Vila Velha . A vítima, que não foi identificada, teria sofrido múltiplas perfurações, que atingiram o tórax, a cabeça e os membros superiores do rapaz.

A Polícia Militar afirmou que houve um acionamento para verificar disparos feitos com arma de fogo na região e, quando chegou ao local, encontraram a vítima, que já estava sem vida. Aos militares, ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime.

Segundo a Polícia Civil , o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A instituição informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.