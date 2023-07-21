Jovem é assassinado a tiros na Grande Terra Vermelha em Vila Velha

Um jovem – aparentado idade entre 20 e 25 anos – foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (21) no bairro Vinte e Três de Maio, em Vila Velha. A vítima, que não foi identificada, teria sofrido múltiplas perfurações, que atingiram o tórax, a cabeça e os membros superiores do rapaz.
A Polícia Militar afirmou que houve um acionamento para verificar disparos feitos com arma de fogo na região e, quando chegou ao local, encontraram a vítima, que já estava sem vida. Aos militares, ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime.
Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A instituição informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil ressalta que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.