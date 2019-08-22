Jovem é assassinada em Piúma; ex-companheiro é suspeito

Uma jovem identificada como Cristiane Silva Martins, de 26 anos, foi assassinada neste domingo (11), em Piúma, no Litoral Sul. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, Gilmar da Cruz Lima, de 44 anos. O crime aconteceu próximo a um posto de combustível abandonado, que fica às margens da ES 060.
Segundo populares, eles eram pessoas em situação de rua e há cerca de dois meses passavam as noites no local e não incomodavam ninguém. Cristiane foi encontrada com sinais de estrangulamento e Gilmar foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.