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Feminicídio

Jovem é assassinada em Piúma; ex-companheiro é suspeito

Cristiane Silva Martins, de 26 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 20:29
Mulher é morta pelo companheiro no Litoral Sul Crédito: (Foto: Reprodução)
Uma jovem identificada como Cristiane Silva Martins, de 26 anos, foi assassinada neste domingo (11), em Piúma, no Litoral Sul. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, Gilmar da Cruz Lima, de 44 anos. O crime aconteceu próximo a um posto de combustível abandonado, que fica às margens da ES 060.
Segundo populares, eles eram pessoas em situação de rua e há cerca de dois meses passavam as noites no local e não incomodavam ninguém. Cristiane foi encontrada com sinais de estrangulamento e Gilmar foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

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