Jovem é agredido dentro de banheiro de terminal na Serra

Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Terminal de Laranjeiras, na Serra, por volta das 23 horas de terça-feira (12). Além de agredir a vítima, o criminoso fugiu levando uma carteira com documentos e dinheiro. A vítima está internada em um hospital da Serra. Um auxiliar de serviços gerais de 33 anos levou coronhadas na cabeça e foi espancado por um homem armado no banheiro do, na Serra, por volta das 23 horas de terça-feira (12). Além de agredir a vítima, o criminoso fugiu levando uma carteira com documentos e dinheiro. A vítima está internada em um hospital da

Aos amigos, o auxiliar garantiu que foi vítima de homofobia. "Meu amigo contou que foi ao banheiro do terminal. Ao chegar, um cara que já estava lá, falou: 'por que você está me olhando?'. Meu amigo respondeu que não estava olhando. Quando tentou ir embora, o cara tirou uma arma da cintura e não deixou meu amigo sair. Em seguida, deu coronhadas na cabeça dele e o espancou", diz uma amiga da vítima, 32 anos. Ela conversou com o auxiliar na tarde desta quarta-feira (13).

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo amigos do auxiliar de serviços gerais, ele passa bem e deve receber alta nesta quinta-feira (14). Ele é solteiro e os familiares dele moram em Minas Gerais. O agressor fugiu levando o celular e a carteira com documentos e uma quantia em dinheiro da vítima. O auxiliar está internado no, na Serra. Segundo amigos do auxiliar de serviços gerais, ele passa bem e deve receber alta nesta quinta-feira (14). Ele é solteiro e os familiares dele moram em

"A gente achava que era mais um caso de assalto, mas hoje ele retomou a consciência e confirmou que se trata de um crime de intolerância. Meu amigo está com vários cortes na cabeça, no rosto e foi submetido a uma cirurgia. Esse crime não pode ficar impune", destaca.

Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. "O rosto dele está muito inchado. Ele levou muitas pancadas na cabeça e na região do ouvido. Quero que tudo seja apurado e que o culpado seja preso", afirma a médica veterinária. Acreditando que se tratava de um caso de assalto, uma médica veterinária de 35 anos, amiga da vítima, registrou o caso na Delegacia Patrimonial na tarde desta quarta-feira (13). Quando o amigo receber alta, eles devem procurar ada Serra. "O rosto dele está muito inchado. Ele levou muitas pancadas na cabeça e na região do ouvido. Quero que tudo seja apurado e que o culpado seja preso", afirma a médica veterinária.

POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA

Por meio de nota, a Policia Militar informou que foi acionada na noite desta última terça-feira (12) por um popular que informou que um homem estava caído dentro do banheiro do Terminal de Laranjeiras. "O homem estava desacordado e apresentava um ferimento na cabeça. A PM prestou apoio ao Samu, que realizou o socorro e encaminhou o homem a um hospital", finaliza a nota. A Ceturb-ES foi procurada, mas até o momento, não deu retorno.