Jovem é agredida pelo marido com machadinha na cabeça em Vila Velha

Dona de casa denunciou a agressão do companheiro (à direita), que foi preso pela polícia Crédito: Raquel Lopes

Uma dona de casa de 22 anos foi agredida pelo marido com uma machadinha na cabeça na tarde deste domingo (09). Os três filhos da vítima, que estavam em casa, no bairro Pontal da Garças, em Vila Velha, presenciaram a agressão.

Segundo a ocorrência registrada pela polícia, o acusado, de 35 anos, que está desempregado e faz bico de auxiliar de pedreiro, passou a noite fora de casa usando crack e voltou por volta das 5h deste domingo exigindo que a companheira comprasse cachaça. Por volta do meio-dia, ele levantou nervoso pedindo comida.

A jovem, então, pegou uma panela de arroz e, enquanto se preparava para servir o acusado, começou a entoar um louvor. Irritado, o marido perguntou o que ela estava cantando e, não satisfeito com a resposta, pegou a panela e acertou o objeto no braço e na cabeça da mulher. Em seguida, deu socos e pontapés na dona de casa.

"Estávamos ele, meus três filhos e eu em casa. Ele começou a me bater e disse que era melhor eu ir para a casa da minha mãe, que ele iria para casa da mãe dele. Comecei a arrumar minhas coisas e ele começou a me bater", disse

Quando a jovem caiu no chão, o acusado pegou uma machadinha que estava atrás do sofá e acertou a cabeça da vítima. Ele só parou quando viu o sangue na cabeça da companheira.

"Na hora que eu caí no chão eu comecei a empurrar ele, foi quando ele deu o acesso da machadinha e me deu um golpe na cabeça", lamentou.

O acusado foi preso e autuado por tentativa de feminicídio, resistência e desacato.

AGREDIDA DESDE OS 15 ANOS

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, onde prestou depoimento após levar mais de dez pontos para fechar o ferimento na cabeça, a dona de casa contou à reportagem do Gazeta Online que está junta há oito anos com o companheiro e que, desde os 15 anos, é agredida por ele. O casal tem três filhos, de 1, 2 e 6 anos de idade.

É a primeira vez que ela denuncia o marido. Agora, a dona de casa e os filhos vão para a casa da mãe. "Se eu voltar, ele vai me matar", finalizou.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

O acusado foi atuado por tentativa de feminicídio, resistência e desacato.