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Jovem de 23 anos é encontrada morta em Ibatiba

O corpo de Jéssica de Assis Marques foi encontrado na comunidade de Santa Maria

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 14:02

Publicado em 

17 jun 2019 às 14:02
Jovem é encontrada morta em Ibatiba Crédito: Divulgação - Internauta
A fisioterapeuta Jéssica de Assis Marques, de 23 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (17), em Ibatiba, no Sul do Estado. A família suspeita de assalto pelas marcas no corpo de Jéssica, no entanto, a moto dela não foi roubada
Ela estava desaparecida desde a noite deste domingo (16), quando foi ao centro da cidade e não voltou para casa, que fica no interior do município, cerca de oito quilômetros.
Segundo informações de familiares, o corpo foi encontrado próximo da moto dela na comunidade de Santa Maria, no interior do município, bem perto da BR 262, na serra da Sucupemba. Os moradores da região onde o corpo dela foi encontrada disseram ter ouvido gritos e tiros à noite.
A estrada era um trajeto comum para Jéssica, mas sempre foi considerado um local perigoso. A família de Jéssica está aguardando a pericia no local onde o corpo dela foi encontrado. Jéssica era fisioterapeuta da Apae de Ibatiba.
A Polícia Civil está investigando o caso.
Jovem de 23 anos é encontrada morta em Ibatiba
 

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