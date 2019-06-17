Jovem de 23 anos é encontrada morta em Ibatiba

Jovem é encontrada morta em Ibatiba Crédito: Divulgação - Internauta

Ibatiba, no Sul do Estado. A família suspeita de assalto pelas marcas no corpo de Jéssica, no entanto, a moto dela não foi roubada A fisioterapeuta Jéssica de Assis Marques, de 23 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (17), em, no Sul do Estado. A família suspeita de assalto pelas marcas no corpo de Jéssica, no entanto, a moto dela não foi roubada

Ela estava desaparecida desde a noite deste domingo (16), quando foi ao centro da cidade e não voltou para casa, que fica no interior do município, cerca de oito quilômetros.

Segundo informações de familiares, o corpo foi encontrado próximo da moto dela na comunidade de Santa Maria, no interior do município, bem perto da BR 262, na serra da Sucupemba. Os moradores da região onde o corpo dela foi encontrada disseram ter ouvido gritos e tiros à noite.

A estrada era um trajeto comum para Jéssica, mas sempre foi considerado um local perigoso. A família de Jéssica está aguardando a pericia no local onde o corpo dela foi encontrado. Jéssica era fisioterapeuta da Apae de Ibatiba.

A Polícia Civil está investigando o caso.

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