Jovem de 20 anos é encontrado morto a tiros em Linhares

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto na zona ruralde, cidade dodo Estado, durante a manhã do último sábado (27). Na região de Chapadão das Palminhas, o pai do rapaz reconheceu o filho. Ambos tiveram a identidade preservada. A perícia inicial apontou que a vítima teria sido atingida por três disparos de arma de fogo.