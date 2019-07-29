Jovem de 20 anos é encontrado morto a tiros em Linhares

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto na zona ruralde Linhares, cidade do Norte do Estado, durante a manhã do último sábado (27). Na região de Chapadão das Palminhas, o pai do rapaz reconheceu o filho. Ambos tiveram a identidade preservada. A perícia inicial apontou que a vítima teria sido atingida por três disparos de arma de fogo.
Sem conseguir determinar o calibre da arma, o perito indicou que os tiros atingiram a cabeça, o tórax e uma das pernas do rapaz. Junto dele foram encontrados dois pinos com substância não identificada e R$ 5 em dinheiro. As informações são da Polícia Militar, que foi acionada por volta das 7h30.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até esta segunda-feira (29), nenhum suspeito havia sido detido.