Jovem ataca funcionários do Iases a caminho do DML em Vitória

Uma jovem, de 18 anos, ameaçou e atacou funcionários do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na noite de quinta-feira (27), na Avenida Leitão da Silva, em Consolação, Vitória

Conforme registro do Boletim de Ocorrência, três funcionários saíram da 4ª Regional de Cariacica , juntamente com a suspeita, para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital, para fazer exames de lesões corporais na socioeducanda e depois retornar à Unidade Socioeducativa.

No entanto, na altura do bairro Consolação, a jovem pulou em cima do motorista e puxou o volante, deixando o veículo desgovernado. A jovem gritava a todo tempo que ia matar os funcionários e uma servidora, que estava dentro do veículo, merecia “30 tiros na cara".

Apesar do veículo desgovernado, ninguém foi atingido e os três funcionários conseguiram conter a mulher. Eles viram uma viatura da Polícia Militar e pediram apoio.

A jovem foi levada ao DML, realizou os exames e, retornou à Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil , foi autuada em flagrante pelos crimes de ameaça (duas vezes) e resistência, sendo encaminhada ao sistema prisional.

Em nota, o Iases afirmou que não pode divulgar informações sobre adolescentes que ingressam, cumprem e/ou cumpriram medida socioeducativa de internação nas unidades do instituto.