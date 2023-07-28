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Ameaça de morte

Jovem ataca funcionários do Iases a caminho do DML em Vitória

Uma mulher de 18 anos era levada ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória quando pulou em cima do motorista e puxou o volante. Ela ainda ameaçou uma funcionária do Iases

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 15:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 jul 2023 às 15:49
Uma jovem, de 18 anos, ameaçou e atacou funcionários do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na noite de quinta-feira (27), na Avenida Leitão da Silva, em Consolação, Vitória.
Conforme registro do Boletim de Ocorrência, três funcionários saíram da 4ª Regional de Cariacica, juntamente com a suspeita, para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital, para fazer exames de lesões corporais na socioeducanda e depois retornar à Unidade Socioeducativa.
No entanto, na altura do bairro Consolação, a jovem pulou em cima do motorista e puxou o volante, deixando o veículo desgovernado. A jovem gritava a todo tempo que ia matar os funcionários e uma servidora, que estava dentro do veículo, merecia “30 tiros na cara".
Apesar do veículo desgovernado, ninguém foi atingido e os três funcionários conseguiram conter a mulher. Eles viram uma viatura da Polícia Militar e pediram apoio.
A jovem foi levada ao DML, realizou os exames e, retornou à Delegacia Regional de Cariacica, onde, segundo a Polícia Civil, foi autuada em flagrante pelos crimes de ameaça (duas vezes) e resistência, sendo encaminhada ao sistema prisional.
Em nota, o Iases afirmou que não pode divulgar informações sobre adolescentes que ingressam, cumprem e/ou cumpriram medida socioeducativa de internação nas unidades do instituto.
"Tendo em vista que esta publicidade viola o princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", disse. 

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