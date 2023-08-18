Jovem armado ameaça vazar vídeos íntimos do ex e é preso por extorsão no ES

Segundo o homem, após ele negar o pagamento de dinheiro para que as imagens não fossem divulgadas, o suspeito teria sacado a arma, apontado diversas vezes em sua direção e realizado um disparo. Por medo, a vítima contou que fez um Pix no valor de R$ 1,5 mil, e o jovem ainda levou um aparelho celular do ex-namorado.