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Região do Caparaó

Jovem armado ameaça vazar vídeos íntimos do ex e é preso por extorsão no ES

Vítima, um homem de 41 anos, disse que, sob a mira de arma, foi obrigado a fazer transferência de dinheiro para rapaz de 20 anos com quem teve um relacionamento de dois meses
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 ago 2023 às 12:40

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:40

Homem ameaça ex com arma e acaba preso no Caparaó
Homem ameaça ex com arma e acaba preso no Caparaó Crédito: Polícia Militar
Um jovem de 20 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública, roubo e extorsão na noite da última quinta-feira (17), no bairro São José, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Ele ameaçou o ex-namorado, que, sob a mira de uma arma, foi obrigado a transferir R$ 1,5 mil para não ter vídeos íntimos do relacionamento entre eles divulgados.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, um homem de 41 anos, informou aos militares que teve um relacionamento por dois meses com o jovem. Na última quinta-feira, o rapaz entrou na casa dele, com uma arma de fogo, o ameaçando.
Segundo o homem, após ele negar o pagamento de dinheiro para que as imagens não fossem divulgadas, o suspeito teria sacado a arma, apontado diversas vezes em sua direção e realizado um disparo. Por medo, a vítima contou que fez um Pix no valor de R$ 1,5 mil, e o jovem ainda levou um aparelho celular do ex-namorado.
Após o crime, o rapaz fugiu e a vítima acionou a Polícia Militar. Os policiais fizeram buscas pelo suspeito, que foi localizado na casa da mãe dele. Ele foi detido e indicou o local onde teria dispensado a arma, um revólver calibre 22, contendo seis munições intactas e uma deflagrada.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 20 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre e autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo em via pública, roubo e extorsão, sendo encaminhado ao sistema prisional.

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