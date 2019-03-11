Jane Cherubim Crédito: Reprodução

Carangola (MG) - Seis dias após ser brutalmente espancada pelo então namorado Jonas Amaral, de 34 anos, a vendedora Jane Cherubim, 36, recebeu alta médica no fim da tarde deste domingo (10). Ela deixou o Hospital Casa de Caridade, em Carangola, Minas Gerais, e foi para casa de familiares, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, local onde o crime aconteceu.

De acordo com Salvador Cherubin, irmão de Jane, ela deixou o hospital por volta das 18 horas. Ela saiu andando, amparada por familiares. "Está sendo muito emocionante para todos nós. A levei no meu carro para o hospital naquele estado e no mesmo carro a levo de volta pra casa, viva e em segurança. É muita alegria. É um momento especial", comemorou.

Your browser does not support the audio element. Jane Cherubim deixa hospital seis dias após internação por agressões

ENCONTRO COM O FILHO PEQUENO

Salvador contou que Jane está feliz. Segundo ele, o momento mais marcante foi o encontro de Jane com o filho mais novo, de oito anos. "Uma das primeiras coisas que ela disse é que está feliz. Agradecida por voltar pra casa. O filho mais novo não sabe o que aconteceu. Ele acha que ela caiu de bicicleta. O encontro deles foi emocionante. O filho dela ficou observando os olhos machucados da mãe e não disse nada, só a abraçou", lembra.

RECUPERAÇÃO

Salvador completou que Jane ainda não fala muito, pois ainda sente dores e tonturas quando faz esforços. "O rosto dela está melhor, mas ainda tem marcas. Agora ela só precisa descansar, com repouso total. Vamos evitar tumulto".

FIM DE DOMINGO

Para a família de Jane, o fim do domingo (10) não poderia terminar da melhor forma. Apesar de saberem que ainda há muita luta pela frente, por algumas horas eles conseguiram esquecer o terror que viveram nos últimos dias.

"Aqui em Pedra Menina o clima é muito agradável. Estamos aqui, a família toda junto com a Jane. Nosso fim de domingo não poderia ser melhor. Estamos tão felizes que por algumas horas conseguimos esquecer as coisas ruins. Amanhã (11) a gente volta a acompanhar a investigação e a parte jurídica", afirmou Salvador.

ENTENDA

04/03 (segunda-feira):

A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada , após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG).

05/03 (terça-feira):

06/03 (quarta-feira):

07/03 (quinta-feira):

A Polícia acredita que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.

08/03 (sexta-feira):

Jane apresenta significativa melhora no quadro clínico, e segue internada.

Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais é organizada para localizar Jonas Amaral.

Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.

09/03 (sábado):

No hospital, Jane continua a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.

O pai, o irmão e um amigo de Jonas são ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia desiste de pedir a prisão deles. Polícia desiste de pedir a prisão deles.

O advogado da família de Jonas acompanha novos depoimentos prestados, e afirma que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).

10/03 (domingo):