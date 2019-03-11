Carangola (MG) - Seis dias após ser brutalmente espancada pelo então namorado Jonas Amaral, de 34 anos, a vendedora Jane Cherubim, 36, recebeu alta médica no fim da tarde deste domingo (10). Ela deixou o Hospital Casa de Caridade, em Carangola, Minas Gerais, e foi para casa de familiares, em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, local onde o crime aconteceu.
De acordo com Salvador Cherubin, irmão de Jane, ela deixou o hospital por volta das 18 horas. Ela saiu andando, amparada por familiares. "Está sendo muito emocionante para todos nós. A levei no meu carro para o hospital naquele estado e no mesmo carro a levo de volta pra casa, viva e em segurança. É muita alegria. É um momento especial", comemorou.
Jane Cherubim deixa hospital seis dias após internação por agressões
ENCONTRO COM O FILHO PEQUENO
Salvador contou que Jane está feliz. Segundo ele, o momento mais marcante foi o encontro de Jane com o filho mais novo, de oito anos. "Uma das primeiras coisas que ela disse é que está feliz. Agradecida por voltar pra casa. O filho mais novo não sabe o que aconteceu. Ele acha que ela caiu de bicicleta. O encontro deles foi emocionante. O filho dela ficou observando os olhos machucados da mãe e não disse nada, só a abraçou", lembra.
RECUPERAÇÃO
Salvador completou que Jane ainda não fala muito, pois ainda sente dores e tonturas quando faz esforços. "O rosto dela está melhor, mas ainda tem marcas. Agora ela só precisa descansar, com repouso total. Vamos evitar tumulto".
FIM DE DOMINGO
Para a família de Jane, o fim do domingo (10) não poderia terminar da melhor forma. Apesar de saberem que ainda há muita luta pela frente, por algumas horas eles conseguiram esquecer o terror que viveram nos últimos dias.
"Aqui em Pedra Menina o clima é muito agradável. Estamos aqui, a família toda junto com a Jane. Nosso fim de domingo não poderia ser melhor. Estamos tão felizes que por algumas horas conseguimos esquecer as coisas ruins. Amanhã (11) a gente volta a acompanhar a investigação e a parte jurídica", afirmou Salvador.
ENTENDA
04/03 (segunda-feira):
A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada, após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG).
Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra.
05/03 (terça-feira):
Em recuperação no hospital, Jane consegue falar e confirma que foi espancada pelo namorado.
Justiça decreta a prisão do vendedor Jonas do Amaral, companheiro de Jane, acusado de tê-la espancado. Ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.
06/03 (quarta-feira):
Jane já respira sem aparelhos, consegue falar aos poucos, e permanece muito inchada devido ao espancamento, ainda sem conseguir abrir os olhos. Em desabafo com a mãe, disse temer que o agressor entrasse no hospital.
O pai de Jonas disse à Polícia que o rapaz telefonou para ele logo após cometer o crime, dizendo que "sua vida não valia mais nada".
07/03 (quinta-feira):
A Polícia de Minas Gerais já foi alertada para ajudar na localização de Jonas. Fotos de Jonas e a cópia do mandado de prisão foram distribuídas por várias equipes. Uma equipe foi checar uma denúncia em Pedra Menina, mas não obteve sucesso na prisão.
A família de Jonas também começa a ajudar nas buscas do vendedor, que segue foragido da Justiça. Grupo de 40 pessoas se reuniu para procurá-lo na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e nas proximidades.
A Polícia acredita que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.
08/03 (sexta-feira):
Jane apresenta significativa melhora no quadro clínico, e segue internada.
Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais é organizada para localizar Jonas Amaral.
Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.
09/03 (sábado):
No hospital, Jane continua a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.
O pai, o irmão e um amigo de Jonas são ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia desiste de pedir a prisão deles.
O advogado da família de Jonas acompanha novos depoimentos prestados, e afirma que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).
A Polícia Civil pede para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral nos aeroportos de todo país.
10/03 (domingo):
Cerca de 50 pessoas fazem passeata em Espera Feliz, Minas Gerais, cidade de Jane Cherubim, pedindo justiça e respeito a todas as mulheres. Familiares da vendedora também participaram.
Jane Cherubim recebe alta hospitalar e vai para casa com familiares.