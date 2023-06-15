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Itapemirim: PRF aborda carro clonado e acha cocaína escondida no painel

A abordagem foi feita durante uma fiscalização da PRF voltada para o combate ao tráfico de drogas em ônibus, automóveis e caminhões, quando abordou o veículo
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

15 jun 2023 às 15:57

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 15:57

droga Itapemirim
Após perceberem que o painel tinha marca de abertura, o painel foi desmontado e foram encontrados dois pacotes de pasta de cocaína escondidos Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou dois pacotes de pasta base de cocaína escondidos no painel de um veículo na BR 101, em Itapemirim. A droga foi encontrada na manhã desta quinta-feira (15), em um veículo que também estava com registro de roubo e circulava com placa clonada.
A abordagem foi feita durante uma fiscalização da PRF voltada para o combate ao tráfico de drogas em ônibus, automóveis e caminhões, quando abordou o veículo. Os agentes perceberam indícios de adulteração, conseguindo identificar a placa original,, com registro de roubo no dia 09 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.
A droga foi encontrada quando o veículo e o condutor foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No local, a equipe realizou verificação interna no automóvel, quando perceberam que o painel tinha marca de abertura. Após ser desmontado, foram encontrados dois pacotes de pasta de cocaína escondidos.
O condutor, um homem de 36 anos, é morador de Viana e disse que estava voltando de Juiz de Fora. Ele informou aos policiais que pegou o veículo emprestado com um amigo e que estava voltando de Juiz de Fora, após visitar uma tia.

PRF aborda veículo com placa clonada e encontra droga escondida no painel

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