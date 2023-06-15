Itapemirim: PRF aborda carro clonado e acha cocaína escondida no painel

Após perceberem que o painel tinha marca de abertura, o painel foi desmontado e foram encontrados dois pacotes de pasta de cocaína escondidos Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou dois pacotes de pasta base de cocaína escondidos no painel de um veículo na BR 101, em Itapemirim. A droga foi encontrada na manhã desta quinta-feira (15), em um veículo que também estava com registro de roubo e circulava com placa clonada.

A abordagem foi feita durante uma fiscalização da PRF voltada para o combate ao tráfico de drogas em ônibus, automóveis e caminhões, quando abordou o veículo. Os agentes perceberam indícios de adulteração, conseguindo identificar a placa original,, com registro de roubo no dia 09 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.

A droga foi encontrada quando o veículo e o condutor foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No local, a equipe realizou verificação interna no automóvel, quando perceberam que o painel tinha marca de abertura. Após ser desmontado, foram encontrados dois pacotes de pasta de cocaína escondidos.

O condutor, um homem de 36 anos, é morador de Viana e disse que estava voltando de Juiz de Fora. Ele informou aos policiais que pegou o veículo emprestado com um amigo e que estava voltando de Juiz de Fora, após visitar uma tia.