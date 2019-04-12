Irmãos são assassinados a tiros em Barra de São Francisco

Desta vez, a violência destruiu uma família de Barra de São Francisco, cidade dodo. Durante a noite desta quinta-feira (11), dois irmãos foram assassinados com disparos de arma de fogo: Cristiano Santana Serafim, de 28 anos, e Claudio Santana Serafim, de 31 anos.

Ambos foram encontrados já sem vida no bairro Estrela, pela, por volta das 21h. No momento da averiguação policial, ninguém soube informar qual a possível autoria ou motivação para o duplo homicídio. A PM acionou a perícia dae não conseguiu localizar qualquer suspeito.

Em nota, a PC informou que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido e que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.