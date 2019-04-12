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Noroeste do ES

Irmãos são assassinados a tiros em Barra de São Francisco

Duplo homicídio aconteceu durante essa quinta-feira; vítimas tinham 28 e 31 anos

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:34

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:34
Dois irmãos são assassinados a tiros em Barra de São Francisco Crédito: Arquivo Pessoal
Desta vez, a violência destruiu uma família de Barra de São Francisco, cidade do Noroeste do Espírito Santo. Durante a noite desta quinta-feira (11), dois irmãos foram assassinados com disparos de arma de fogo: Cristiano Santana Serafim, de 28 anos, e Claudio Santana Serafim, de 31 anos.
Ambos foram encontrados já sem vida no bairro Estrela, pela Polícia Militar, por volta das 21h. No momento da averiguação policial, ninguém soube informar qual a possível autoria ou motivação para o duplo homicídio. A PM acionou a perícia da Polícia Civil e não conseguiu localizar qualquer suspeito.
INVESTIGAÇÃO
Em nota, a PC informou que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido e que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Barra de São Francisco. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
COLABORE
Qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. No site, é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos em ambos os meios.

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