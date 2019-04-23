Influenciadora digital se pronuncia após indiciamento por estelionato

Influenciadora digital Natasha Villaschi se pronunciou nas redes sociais após indiciamento por estelionato Crédito: Instagram

Depois de ter sido indiciada por estelionato , a estudante e influenciadora digital Natasha Villaschi , de 21 anos, se pronunciou pelo perfil no Instagram, que possui mais de 440 mil seguidores. A jovem, que vai responder em liberdade, postou vídeos para explicar aos seguidores o que aconteceu. Ela contou como iniciou as vendas pela plataforma e que foi enganada por uma das fornecedoras.

Achei um trabalho legal na internet, que eu vendia tênis online. Eu comprava com fornecedoras de São Paulo pra elas reenviarem para outros Estados. Eu recebia os pedidos de cliente e pedia para elas (fornecedoras) me enviarem, e com esse dinheirinho eu me sustentava. Eu tinha 17 anos. E o que aconteceu? A fornecedora me deu um calote

A influenciadora digital destaca ainda que, na época em que foi enganada pela fornecedora, ela tentou alertar as pessoas pelo seu perfil no Facebook. “Se vocês pesquisarem no Facebook, vocês vão me achar botando a cara dessa mulher que me roubou, conversas nossas, eu pedindo para enviar, e tudo o que aconteceu. Eu mandei o dinheiro para conta dessa moça, ela não enviou o produto, nem o dinheiro de volta. Acabou que muita gente se prejudicou”, explicou.

A jovem diz que reconhece o erro que cometeu e que gostaria de ter resolvido o problema na época. “Queria receber mais para mandar os atrasados, os recentes ficavam prejudicados. Poderia ter tomado outra atitude, ter pago, não deixar tomar proporção. Foi ato irresponsável. Primeiro dinheiro na minha vida, eu não soube lidar, não soube agir com responsabilidade”, contou.

Durante seus vídeos, a jovem relata ainda que o caso já foi para a Justiça e que o problema estava sendo resolvido. “Graças a Deus não devo mais às pessoas, paguei pelo meu erro. Fiz muito pagamento, tive problema na Justiça, eu processei a mulher que me deu calote, entraram com processo contra mim. Não vendo mais nada há dois anos. Todas as pendências foram resolvidas, hoje isso não acontece mais. Estou colocando minha cara, falando que errei, não sou a mesma pessoa”, diz em um dos trechos dos vídeos.

A jovem finalizou dizendo que o namorado já sabia de tudo e deu apoio diante do fato. As redes sociais dele também foram usadas para esclarecer o que aconteceu.