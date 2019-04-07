Incêndio em carreta: BR 262 é liberada após cinco horas de interdição

Acidente em Viana Crédito: Internauta

Após mais de cinco horas de bloqueio, a BR 262 foi liberada na altura da pote sobre o Rio Jucu, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no km 29 foi jogado terra e pó de serra devido ao óleo derramado sobre a pista. Os dois sentidos da rodovia haviam sido fechados no início da noite de sábado (6) após um incêndio atingir uma carreta que transportava óleo vegetal.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), as chamas teriam começado em uma das rodas do veículo e atingido o resto dele.

O acidente aconteceu no quilômetro 29 da rodovia, sobre a ponte do Rio Jucu, em Viana. No início da noite deste sábado (6), o transito tinha sido bloqueado apenas próximo ao acidente até que, por volta das 19h30 toda a rodovia ficou fechada.

Equipes da PRF e dos Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. Durante o bloqueio, os veículos tiveram que passar por uma rota alternativa via ES-146, na região de Matilde e Alfredo Chaves.

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