Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Incêndio em carreta: BR 262 é liberada após cinco horas de interdição

Os dois sentidos da rodovia haviam sido fechados no início da noite de sábado (6) após um incêndio atingir uma carreta que transportava óleo vegetal

Publicado em 07 de Abril de 2019 às 10:32

Publicado em 

07 abr 2019 às 10:32
Acidente em Viana Crédito: Internauta
Após mais de cinco horas de bloqueio, a BR 262 foi liberada na altura da pote sobre o Rio Jucu, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no km 29 foi jogado terra e pó de serra devido ao óleo derramado sobre a pista. Os dois sentidos da rodovia haviam sido fechados no início da noite de sábado (6) após um incêndio atingir uma carreta que transportava óleo vegetal. 
Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), as chamas teriam começado em uma das rodas do veículo e atingido o resto dele. 
O acidente aconteceu no quilômetro 29 da rodovia, sobre a ponte do Rio Jucu, em Viana. No início da noite deste sábado (6), o transito tinha sido bloqueado apenas próximo ao acidente até que, por volta das 19h30 toda a rodovia ficou fechada.
Equipes da PRF e dos Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. Durante o bloqueio, os veículos tiveram que passar por uma rota alternativa via ES-146, na região de Matilde e Alfredo Chaves. 
VEJA VÍDEO
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nativos acanhados: 5 signos mais tímidos do zodíaco
Imagem de destaque
Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar
Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados