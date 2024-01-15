Incêndio destrói casa de quatro cômodos em Colatina

Um incêndio atingiu uma casa no início da noite deste domingo (14), no bairro Colatina Velha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas são desconhecidas, não houve solicitação de perícia por parte dos proprietários e não houve feridos.
Segundo a corporação, o incêndio ocorreu em um imóvel com quatro cômodos, e todos foram destruídos pelo fogo. Os bombeiros realizaram o combate e extinguiram totalmente as chamas.
Recentemente, no dia 6 de janeiro, outro incêndio destruiu um apartamento, no bairro Santo Antônio, em Colatina. O segundo pavimento da casa pegou fogo, e, assim como nesta ocorrência, ninguém se feriu.