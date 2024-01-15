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Incêndio destrói casa de quatro cômodos em Colatina

As causas são desconhecidas e os Bombeiros informaram que não houve solicitação de perícia por parte dos proprietários
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

15 jan 2024 às 10:27

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 10:27

Um incêndio atingiu uma casa no início da noite deste domingo (14), no bairro Colatina Velha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas são desconhecidas, não houve solicitação de perícia por parte dos proprietários e não houve feridos.
Segundo a corporação, o incêndio ocorreu em um imóvel com quatro cômodos, e todos foram destruídos pelo fogo. Os bombeiros realizaram o combate e extinguiram totalmente as chamas.
Recentemente, no dia 6 de janeiro, outro incêndio destruiu um apartamento, no bairro Santo Antônio, em Colatina. O segundo pavimento da casa pegou fogo, e, assim como nesta ocorrência, ninguém se feriu.

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