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Confusão

Idoso embriagado invade asilo em Mimoso do Sul

Idoso invadiu a unidade, xingou funcionários e queria tirar o irmão acamado do local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 fev 2019 às 21:43

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 21:43

Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Portal Mimoso In Foco
Um idoso bêbado, de 71 anos, causou alvoroço em um lar de idosos de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (26). Ele invadiu a unidade, xingou funcionários e queria tirar o irmão acamado do local. A Polícia Militar precisou ser acionada.
O caso aconteceu no bairro Recanto Verde. Segundo a Polícia Militar, idoso, chegou ao local no início da tarde com sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas, xingou um funcionário e saiu batendo as portas e, também, empurrou outro funcionário.
A Polícia Militar foi acionada, o homem foi contido e encaminhado à delegacia do município. Após ser ouvido, ele foi liberado. Ninguém quis prestar queixa contra o idoso bêbado.

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