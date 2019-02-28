Idoso embriagado invade asilo em Mimoso do Sul

Um idoso bêbado, de 71 anos, causou alvoroço em um lar de idosos de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (26). Ele invadiu a unidade, xingou funcionários e queria tirar o irmão acamado do local. A Polícia Militar precisou ser acionada.
O caso aconteceu no bairro Recanto Verde. Segundo a Polícia Militar, idoso, chegou ao local no início da tarde com sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas, xingou um funcionário e saiu batendo as portas e, também, empurrou outro funcionário.
A Polícia Militar foi acionada, o homem foi contido e encaminhado à delegacia do município. Após ser ouvido, ele foi liberado. Ninguém quis prestar queixa contra o idoso bêbado.