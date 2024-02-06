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Autuado em flagrante

Idoso é preso por importunação sexual de adolescente em ônibus em Vitória

Suspeito de 73 anos teria passado a mão nas pernas e nas nádegas da garota de 15 anos na noite desta segunda-feira (5)

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 09:44

Publicado em 

06 fev 2024 às 09:44
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)
Idoso é preso por importunação sexual contra adolescente em ônibus em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Um idoso de 73 anos foi preso em flagrante suspeito de ter importunado sexualmente uma adolescente de 15 anos dentro de um ônibus na noite da última segunda-feira (5). O crime teria acontecido enquanto o coletivo passava pelo bairro Mário Cypreste, em Vitória.
Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que, conforme relato da vítima, o suspeito, identificado como Genoir Antônio Pezzini, teria se aproximado da adolescente enquanto estava aguardando o veículo na fila de um terminal da Grande Vitória. A menina conta que quando entrou no ônibus, o homem se sentou ao lado dela e teria começado a passar a mão nas pernas e nas nádegas da jovem.
Quando percebeu o que estava acontecendo, a vítima começou a fazer sinais para que outro passageiro a ajudasse. Conforme relatado aos militares, um jovem de 20 anos teria visto a situação e avisou ao motorista do coletivo do Sistema Transcol, que parou o veículo.
Ao perceber a situação, ainda conforme relato em boletim de ocorrência da PM, o idoso tentou fugir, mas foi imobilizado por outros passageiros até que a Polícia Militar chegasse. Genoir foi encaminhado à Delegacia Especializada da Mulher de Vitória, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual.
A reportagem de A Gazeta procurou Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para ter um posicionamento da empresa responsável pelo coletivo, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

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