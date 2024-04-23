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Vítima de 8 anos

Idoso é preso por estuprar criança dentro de bar em Cariacica

Criança foi até o banheiro e criminoso a seguiu; mãe percebeu a movimentação e foi atrás da filha, na última segunda-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2024 às 10:45

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 10:45

Um homem de 65 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável após tentar abaixar as calças na frente de uma criança de 8 anos, dentro de um bar em Cariacica, na tarde da última segunda-feira (22). Os nomes dos envolvidos e o bairro onde o caso aconteceu não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menina, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava com a mãe no bar da família. A todo momento, o cliente de 65 anos olhava para a menina, e a mãe percebeu.
Em um dado momento, a garota foi até o banheiro e o suspeito foi atrás. A mãe percebeu e o seguiu. Foi quando a criança voltou, assustada, dizendo que o idoso havia passado a mão no próprio órgão genital enquanto tentava abaixar a bermuda.
A mãe da menina chamou a polícia e o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi "autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional".

Crime de estupro de vulnerável

O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217A do Código Penal, prevê que é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.

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Cariacica Estupro de vulnerável Polícia Civil
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