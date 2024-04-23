Idoso é preso por estuprar criança dentro de bar em Cariacica

Um homem de 65 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável após tentar abaixar as calças na frente de uma criança de 8 anos, dentro de um bar em Cariacica, na tarde da última segunda-feira (22). Os nomes dos envolvidos e o bairro onde o caso aconteceu não estão sendo divulgados para preservar a identidade da menina, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava com a mãe no bar da família. A todo momento, o cliente de 65 anos olhava para a menina, e a mãe percebeu.
Em um dado momento, a garota foi até o banheiro e o suspeito foi atrás. A mãe percebeu e o seguiu. Foi quando a criança voltou, assustada, dizendo que o idoso havia passado a mão no próprio órgão genital enquanto tentava abaixar a bermuda.
A mãe da menina chamou a polícia e o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi "autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional".
Crime de estupro de vulnerável
O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217A do Código Penal, prevê que é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.