Idoso é preso por estuprar criança dentro de bar em Cariacica

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava com a mãe no bar da família. A todo momento, o cliente de 65 anos olhava para a menina, e a mãe percebeu.

Em um dado momento, a garota foi até o banheiro e o suspeito foi atrás. A mãe percebeu e o seguiu. Foi quando a criança voltou, assustada, dizendo que o idoso havia passado a mão no próprio órgão genital enquanto tentava abaixar a bermuda.