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Violência

Idoso é preso em Guaçuí por tentar matar mulher com facão

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 22:22

Publicado em 

01 ago 2019 às 22:22
Delegacia de Guaçuí Crédito: TV Gazeta Sul
Um idoso de 60 anos, que estava foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso na tarde desta quarta-feira (01) em Guaçuí, Região do Caparaó. José Agostinho Soares tinha um mandado de prisão por ter tentado matar uma mulher no município de Silvianópolis, cidade mineira, em julho de 2017.
O acusado foi preso na localidade de Rosal, zona rural de Guaçuí. Segundo a Polícia Militar, ele estava escondido numa chácara na região.
Para os policiais, o acusado relatou o crime e disse que após um encontro teria sido roubado e por isto teria desferido golpes de facão na vítima. 
O homem foi conduzido para a delegacia de Guaçuí e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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