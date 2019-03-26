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Idoso é assassinado a pauladas e facadas em Rio Bananal

Corpo de Juraci Angelo Silveira, de 66 anos, foi encontrado na casa dele, na zona rural do município. Uma moto da vítima foi levada pelo criminoso

Publicado em 26 de Março de 2019 às 14:03

Publicado em 

26 mar 2019 às 14:03
Batalhão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato
Um idoso de 66 anos foi morto a pauladas e facadas em sua casa na localidade de Córrego Segunda Santa Emília, na zona rural de Rio Bananal, na Região Norte do Estado. O corpo de Juraci Angelo Silveira foi encontrado na manhã desta segunda-feira (25). A suspeita é de latrocínio (roubo seguido de morte), porque uma moto da vítima foi levada da residência.
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De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que encontraram o corpo por conta de um forte cheiro de queimado vindo de dentro da casa. O idoso morava sozinho e tinha uma moto Honda/CG 150, de cor preta, que não estava no local. Os documentos do veículo e de Juracy também não foram encontrados.
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A perícia constatou que a vítima sofreu uma pancada na cabeça com um pedaço de madeira e duas perfurações no tórax por arma branca. Próximo à casa, no meio de uma plantação de café, os peritos encontraram três pedaços de madeira e uma faca, que podem ter sido usados no crime. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia de Rio Bananal.
Idoso é assassinado a pauladas e facadas em Rio Bananal

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