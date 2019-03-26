Idoso é assassinado a pauladas e facadas em Rio Bananal

Batalhão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato

Um idoso de 66 anos foi morto a pauladas e facadas em sua casa na localidade de Córrego Segunda Santa Emília, na zona rural de Rio Bananal , na Região Norte do Estado. O corpo de Juraci Angelo Silveira foi encontrado na manhã desta segunda-feira (25). A suspeita é de latrocínio (roubo seguido de morte), porque uma moto da vítima foi levada da residência.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que encontraram o corpo por conta de um forte cheiro de queimado vindo de dentro da casa. O idoso morava sozinho e tinha uma moto Honda/CG 150, de cor preta, que não estava no local. Os documentos do veículo e de Juracy também não foram encontrados.

A perícia constatou que a vítima sofreu uma pancada na cabeça com um pedaço de madeira e duas perfurações no tórax por arma branca. Próximo à casa, no meio de uma plantação de café, os peritos encontraram três pedaços de madeira e uma faca, que podem ter sido usados no crime. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia de Rio Bananal.