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Afogamento

Idoso de 81 anos morre afogado em praia de Marataízes

José Pimentel de Medeiros Neto era mineiro, de Juiz de Fora

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 16:50
Um idoso de 81 anos morreu afogado na Praia dos Namorados, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (02). José Pimentel de Medeiros Neto era mineiro, de Juiz de Fora, e pescava sobre pedras com o irmão quando caiu no mar e se afogou.
Segundo informações da polícia, o idoso teria escorregado nas pedras enquanto pescava. O corpo foi localizado por volta das 9h30. Um policial de folga retirou a vítima da água, mas, sem vida.
A praia fica próximo à Igreja Católica da Barra, no bairro Barra de Itapemirim. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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