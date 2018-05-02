Idoso de 81 anos morre afogado em praia de Marataízes

Um idoso de 81 anos morreu afogado na Praia dos Namorados, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (02). José Pimentel de Medeiros Neto era mineiro, de Juiz de Fora, e pescava sobre pedras com o irmão quando caiu no mar e se afogou.

Segundo informações da polícia, o idoso teria escorregado nas pedras enquanto pescava. O corpo foi localizado por volta das 9h30. Um policial de folga retirou a vítima da água, mas, sem vida.