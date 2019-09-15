Idosa é encontrada morta com corte no pescoço em Ecoporanga

Um crime chocou o distrito de Imburana, Zona Rural de Ecoporanga, no extremo Noroeste do Espírito Santo. Na manhã deste domingo (15), vizinhos sentiram falta de Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos, e arrombaram a casa onde ela morava sozinha. No interior da residência, eles a encontraram sem vida e com um corte no pescoço.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, que foi acionada pelos moradores por volta das 10h30, o crime teria acontecido após as 3h desta madrugada. Bastante ensanguentado, o local não apresentava indícios de que fora revirado por alguém que teria invadido a casa com o intuito de roubá-la.
Acionada, a perícia da Polícia Civil constatou inicialmente que a vítima foi morta por um corte profundo na garganta. Por meio de nota, a PC informou que nenhum suspeito havia sido detido até a noite deste domingo (15) e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, outra cidade do Noroeste do Estado.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga. Na tarde desta segunda-feira (16), o delegado responsável informou que tentou intimar o suspeito para depor. Sem sucesso, ele entrou com um pedido de mandado de prisão temporária na Justiça e foi atendido. Uma busca deve ser deflagrada ainda esta noite para tentar deter o suspeito.