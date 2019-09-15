Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Idosa é encontrada morta com corte no pescoço em Ecoporanga

Vizinhos estranharam a ausência dela e arrombaram a casa na manhã deste domingo (15)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 set 2019 às 13:00

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 13:00

Viatura, Polícia, Polícia Militar, crime, assassinato Crédito: Carlos Alberto Silva
Um crime chocou o distrito de Imburana, Zona Rural de Ecoporanga, no extremo Noroeste do Espírito Santo. Na manhã deste domingo (15), vizinhos sentiram falta de Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos, e arrombaram a casa onde ela morava sozinha. No interior da residência, eles a encontraram sem vida e com um corte no pescoço.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, que foi acionada pelos moradores por volta das 10h30, o crime teria acontecido após as 3h desta madrugada. Bastante ensanguentado, o local não apresentava indícios de que fora revirado por alguém que teria invadido a casa com o intuito de roubá-la.
Acionada, a perícia da Polícia Civil constatou inicialmente que a vítima foi morta por um corte profundo na garganta. Por meio de nota, a PC informou que nenhum suspeito havia sido detido até a noite deste domingo (15) e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, outra cidade do Noroeste do Estado.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga. Na tarde desta segunda-feira (16), o delegado responsável informou que tentou intimar o suspeito para depor. Sem sucesso, ele entrou com um pedido de mandado de prisão temporária na Justiça e foi atendido. Uma busca deve ser deflagrada ainda esta noite para tentar deter o suspeito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Ecoporanga homicídio mulher Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados