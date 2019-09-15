Idosa é encontrada morta com corte no pescoço em Ecoporanga

Um crime chocou o distrito de Imburana, Zona Rural de, no extremodo. Na manhã deste domingo (15), vizinhos sentiram falta de Maria de Lourdes Dias de Alcântaro, de 73 anos, e arrombaram a casa onde ela morava sozinha. No interior da residência, eles a encontraram sem vida e com um corte no pescoço.

De acordo com informações passadas pela, que foi acionada pelos moradores por volta das 10h30, o crime teria acontecido após as 3h desta madrugada. Bastante ensanguentado, o local não apresentava indícios de que fora revirado por alguém que teria invadido a casa com o intuito de roubá-la.

Acionada, a perícia daconstatou inicialmente que a vítima foi morta por um corte profundo na garganta. Por meio de nota, a PC informou que nenhum suspeito havia sido detido até a noite deste domingo (15) e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal () de, outra cidade do Noroeste do Estado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga. Na tarde desta segunda-feira (16), o delegado responsável informou que tentou intimar o suspeito para depor. Sem sucesso, ele entrou com um pedido de mandado de prisão temporária na Justiça e foi atendido. Uma busca deve ser deflagrada ainda esta noite para tentar deter o suspeito.