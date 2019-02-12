A idosa Eni Madeira Pavan, de 64 anos, foi encontrada morta em casa por vizinhos, em Viana Crédito: Reprodução

Uma idosa foi encontrada morta a facadas dentro da própria casa no bairro Areinha, em Viana , na noite desta segunda-feira (11). Os vizinhos informaram que o último contato de Eni Madeira Pavão, de 64 anos, foi no sábado (9), por volta de 20h30. Eles disseram que, por morar sozinha, a aposentada sempre avisava quando saia e também quando chegava. A faca utilizada no crime foi encontrada e enviada para análise da perícia.

A polícia foi acionada pelos vizinhos de Eni por volta de 21h40 desta segunda-feira (11), quando os moradores sentiram falta da mulher, que sempre mantinha contato com todos. Eni estava sumida desde o último sábado à noite e um dos moradores foi até a casa da mulher procurá-la. Assim que chegou, encontrou o portão e a grade da casa abertos, a porta apenas encostada e a televisão ligada.

Ao entrar na casa, o vizinho encontrou o corpo de Eni caído da cozinha e uma poça de sangue. A polícia foi acionada e informou que a casa tinha sinais de luta, porém não havia sinais de arrombamento, muito menos objetos faltando, como confirmou a família. A faca utilizada no crime foi encontrada na casa e enviada para a perícia, assim como o celular da vítima, que estava na mesa da cozinha e também será analisado.

Your browser does not support the audio element. Idosa é encontrada morta a facada dentro de casa em Viana

No Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, a filha de Eni disse à reportagem do Gazeta Online que havia conversado com a mãe pela última vez na quinta-feira (7), mas que ela não demonstrou medo ou falou sobre ameaças e brigas, por isso não imagina o que pode ter acontecido. Eni ficou viúva no ano passado e trabalhava em casa consertando panelas.