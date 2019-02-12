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Bairro Areinha

Idosa é encontrada morta a facada dentro de casa em Viana

Vizinhos sentiram falta de Eni Madeira Pavan, de 64 anos, e encontraram a casa da mulher aberta e o corpo caído na cozinha, na noite desta segunda-feira (11)

Publicado em 

12 fev 2019 às 13:42

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 13:42

A idosa Eni Madeira Pavan, de 64 anos, foi encontrada morta em casa por vizinhos, em Viana Crédito: Reprodução
Uma idosa foi encontrada morta a facadas dentro da própria casa no bairro Areinha, em Viana, na noite desta segunda-feira (11). Os vizinhos informaram que o último contato de Eni Madeira Pavão, de 64 anos, foi no sábado (9), por volta de 20h30. Eles disseram que, por morar sozinha, a aposentada sempre avisava quando saia e também quando chegava. A faca utilizada no crime foi encontrada e enviada para análise da perícia.
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A polícia foi acionada pelos vizinhos de Eni por volta de 21h40 desta segunda-feira (11), quando os moradores sentiram falta da mulher, que sempre mantinha contato com todos. Eni estava sumida desde o último sábado à noite e um dos moradores foi até a casa da mulher procurá-la. Assim que chegou, encontrou o portão e a grade da casa abertos, a porta apenas encostada e a televisão ligada.
Ao entrar na casa, o vizinho encontrou o corpo de Eni caído da cozinha e uma poça de sangue. A polícia foi acionada e informou que a casa tinha sinais de luta, porém não havia sinais de arrombamento, muito menos objetos faltando, como confirmou a família. A faca utilizada no crime foi encontrada na casa e enviada para a perícia, assim como o celular da vítima, que estava na mesa da cozinha e também será analisado.
Idosa é encontrada morta a facada dentro de casa em Viana
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No Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, a filha de Eni disse à reportagem do Gazeta Online que havia conversado com a mãe pela última vez na quinta-feira (7), mas que ela não demonstrou medo ou falou sobre ameaças e brigas, por isso não imagina o que pode ter acontecido. Eni ficou viúva no ano passado e trabalhava em casa consertando panelas.
Com informações de Mayra Bandeira.

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