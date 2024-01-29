Homônimo de homem procurado no ES é preso por engano em Teresina

O entregador Allan Santos da Silva, 24 anos, foi vítima de uma prisão injusta em Teresina, no Piauí, no último sábado (20). Conforme decisão judicial, ele foi confundido com um homem de mesmo nome, porém 18 anos mais velho, do Espírito Santo, que tem um mandado de prisão em aberto por roubo.

Allan chegou a ser encaminhado a uma unidade prisional, teve o cabelo raspado e ficou três dias preso.A informção é do g1 Piauí.

Segundo Allan, cerca de 10 viaturas da Polícia Militar foram até o local onde ele estava com amigos no sábado (20), uma residência na Zona Rural da capital. Todas as mulheres foram retiradas do imóvel e os homens tiveram seus nomes e fichas criminais verificados. Quando buscaram pelo nome dele, encontraram um mandado em aberto. Contudo, o mandado não era para ele.

"Um inferno, uma data que nunca vou esquecer. Eu lutarei até a minhas últimas forças para processar o estado porque é isso que merece por todo sofrimento, toda coisa que passei. Chorei [na] cela", disse o jovem em entrevista ao g1 Piauí.

"Cheiro de bosta (sic), senti cheiro de m***, pedi ajuda, mas não me ajudaram. Farei de tudo para processar o estado. Farei de tudo para ganhar e que eles aprendam a lição, que nunca julgue um livro pela capa e agradeço a Deus por ter me tirado daquele lugar" " Allan Santos da Silva - Entregador

"Patente engano"

Conforme decisão judicial que determinou a soltura, foi "evidente a discrepância" entre Allan e o verdadeiro Allan do mandado, um homem de mesmo nome, de 42 anos, do Espírito Santo, condenado a cinco anos de prisão por roubo, e cujo nome da genitora também é igual ao da mãe.

Contudo, fisionomia, filiação paterna e números de documentos constavam no mandado de prisão e são bastante diferentes dos dele. Além disso, o rapaz era menor de idade quando o Allan do mandado de prisão foi condenado.

A decisão veio após intervenção do defensor público do Piauí Juliano Leonel, que acompanhou a audiência de custódia de Allan. Segundo o defensor, a Polícia Militar não verificou detalhes como números de documento do mandado e os apresentados pelo rapaz.

A confusão poderia ter sido desfeita na audiência, mas como o mandado de prisão havia sido expedido por um juiz do Espírito Santo, o alvará "desfazendo" a prisão não foi expedido logo pela Justiça piauiense. Allan chegou a ficar alguns dias em penitenciárias do estado e só foi solto quando o defensor buscou novamente a Justiça do Piauí.

Segundo o rapaz, além de ter sido preso mesmo sendo inocente, ainda sofreu humilhações e foi impedido de entrar em contato com seus familiares. Ele chegou a ser encaminhado à Penitenciária José de Ribamar Leite - antiga Casa de Custódia de Teresina - e à Major César e teve seu cabelo totalmente raspado. Ele declarou que pretende ingressar com ação contra o estado pelo que sofreu.