Homens são presos ao tentarem se livrar de armas e subornar PMs no ES

As armas em posse dos suspeitos eram uma pistola calibre 380 carregada com 12 munições intactas e uma pistola calibre 9 milímetros, também municiada e carregada com 3 munições. Além delas, um dos jovens carregava na cintura um carregador com oito munições.

De acordo com o BU, Gabriel Souza já conta com mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana, já Felipe Pereira havia sido conduzido à delegacia dias antes por suspeita de participar do tráfico da região. O local da abordagem desta sexta-feira (12), que ocorreu na rua Jabuticabeira, é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e prática de homicídios.