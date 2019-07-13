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Vila Velha

Homens são presos ao tentarem se livrar de armas e subornar PMs no ES

De acordo com a PM, os indivíduos tentaram subornar os agentes com a quantia de R$ 10 mil

Publicado em 

13 jul 2019 às 12:43

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 12:43

Homens que dispensaram armas em Vila Velha e tentaram subornar policiais foram conduzidos à delegacia Crédito: Divulgação/PMES
Dois homens foram abordados e conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) nesta sexta-feira (12), durante patrulhamento realizado no bairro Jaburuna. Segundo o Boletim Unificado (BU), Felipe da Conceição Pereira, de 24 anos, e Gabriel Santos Souza, de 22 anos, ao terem avistado a equipe da Força Tática, mudaram bruscamente de direção, e arremessaram duas armas de fogo ao chão. De acordo com a PM, os indivíduos tentaram subornar os agentes com a quantia de R$ 10 mil durante a ação. 
> Suspeito de agredir esposa e abusar de enteada é preso em Vitória
As armas em posse dos suspeitos eram uma pistola calibre 380 carregada com 12 munições intactas e uma pistola calibre 9 milímetros, também municiada e carregada com 3 munições. Além delas, um dos jovens carregava na cintura um carregador com oito munições.
Homens são presos ao tentarem se livrar de armas e subornar PMs no ES
De acordo com o BU, Gabriel Souza já conta com mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana, já Felipe Pereira havia sido conduzido à delegacia dias antes por suspeita de participar do tráfico da região. O local da abordagem desta sexta-feira (12), que ocorreu na rua Jabuticabeira, é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e prática de homicídios.
De acordo com informações da Polícia Civil, os homens foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e devem responder por porte ilegal de arma de fogo, bem como pelo oferecimento de vantagem indevida a funcionário público.
> Gerente do tráfico de drogas em Santa Martha é preso em Vitória
Veja foto
Homens são presos após tentativa de se livrar de armas e subornar policiais Crédito: Divulgação/PMES

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