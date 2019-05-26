Homens encapuzados matam jovem a tiros em Guriri

Crime em São Mateus Crédito: Divulgação

Guriri, em São Mateus, no Um jovem identificado como Alan Cruz do Nascimento (foto), de 26 anos, foi morto a tiros no final da manhã deste sábado (25), no balneário de, em, no Norte do Estado. O crime assustou moradores pela brutalidade. Foram diversos disparos de arma de fogo, que atingiram principalmente a região da cabeça de Alan.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Vinte e Cinco, na última quadra do lado norte do balneário. Testemunhas contaram à polícia que Alan deixava uma pousada onde tomou café com um amigo quando foi assassinado.

Ainda segundo testemunhas, dois homens encapuzados saíram do veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima que tentou correr, mas não resistiu e morreu. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Segundo a PM, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e saiu recentemente da prisão.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PC disse que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e outras informações não serão repassadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

Linhares. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.