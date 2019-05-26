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Norte do ES

Homens encapuzados matam jovem a tiros em Guriri

O crime foi registrado na manhã deste sábado (25)

Publicado em 

25 mai 2019 às 21:18

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 21:18

Crime em São Mateus Crédito: Divulgação
Um jovem identificado como Alan Cruz do Nascimento (foto), de 26 anos, foi morto a tiros no final da manhã deste sábado (25), no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. O crime assustou moradores pela brutalidade. Foram diversos disparos de arma de fogo, que atingiram principalmente a região da cabeça de Alan.
De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Vinte e Cinco, na última quadra do lado norte do balneário. Testemunhas contaram à polícia que Alan deixava uma pousada onde tomou café com um amigo quando foi assassinado.
Ainda segundo testemunhas, dois homens encapuzados saíram do veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima que tentou correr, mas não resistiu e morreu. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Segundo a PM, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e saiu recentemente da prisão.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PC disse que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e outras informações não serão repassadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
 

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crime guriri homicídio Polícia Civil São Mateus
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