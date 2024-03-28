Homem tenta assaltar loja com bilhete e é preso em Jardim Camburi

Um homem entrou em uma loja de eletrônicos e ameaçou os vendedores com um bilhete para conseguir roubar o local. Com a mensagem "Quer morrer hoje? Siga todas as ordens!" o suspeito abordou o funcionário que estava no caixa do estabelecimento e anunciou o assalto. Porém, o trabalhador estava com a aba de uma rede social de mensagens aberta e pediu ajuda, impedindo o crime. O caso aconteceu em um shopping localizado em Jardim Camburi, em Vitória, nesta quinta-feira (28).
Com o recado enviado a um grupo, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local a tempo de evitar o roubo, conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Com o assaltante foram encontrados um videogame do modelo PS5 e o fone de ouvido roubados. Além disso, ele carregava uma faca, um celular, 56 balas e uma arma, também usada para ameaçar o funcionário da loja.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, segundo reportagem da TV Gazeta. A Polícia Militar, a Polícia Civil foram demandadas para mais informações, mas não houve retorno até a publicação deste texto.