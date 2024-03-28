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Dentro de shopping

Homem tenta assaltar loja com bilhete e é preso em Jardim Camburi

Suspeito entrou na loja e entregou um papel escrito "Quer morrer hoje? Siga todas as ordens!" para o funcionário que estava no caixa do estabelecimento

Publicado em 28 de Março de 2024 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2024 às 20:26
Homem entra em loja para roubar e ameaça vendedores com bilhete escrito
Bilhete com ameaças entregue pelo suspeito para funcionário de loja, em shopping Crédito: Reprodução
Um homem entrou em uma loja de eletrônicos e ameaçou os vendedores com um bilhete para conseguir roubar o local. Com a mensagem "Quer morrer hoje? Siga todas as ordens!" o suspeito abordou o funcionário que estava no caixa do estabelecimento e anunciou o assalto. Porém, o trabalhador estava com a aba de uma rede social de mensagens aberta e pediu ajuda, impedindo o crime. O caso aconteceu em um shopping localizado em Jardim Camburi, em Vitória, nesta quinta-feira (28).
Com o recado enviado a um grupo, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local a tempo de evitar o roubo, conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Com o assaltante foram encontrados um videogame do modelo PS5 e o fone de ouvido roubados. Além disso, ele carregava uma faca, um celular, 56 balas e uma arma, também usada para ameaçar o funcionário da loja.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, segundo reportagem da TV Gazeta. A Polícia Militar, a Polícia Civil foram demandadas para mais informações, mas não houve retorno até a publicação deste texto.
Homem entra em loja para roubar e ameaça vendedores com bilhete.
Videogame e fone recuperados pela polícia e armas usadas pelo suspeito para ameaçar funcionário de loja Crédito: Polícia Militar

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