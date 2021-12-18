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Homem tenta assaltar casa, fica preso em portão e foge só de cueca no ES

A tentativa frustrada ocorreu na noite desta sexta-feira (17) em Cariacica. O bandido teria se assustado com cachorro no quintal

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 14:42

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 dez 2021 às 14:42
Um homem tentou invadir uma casa, mas acabou tendo que fugir vestindo apenas a cueca depois que a calça que ele usava ficou presa no portão da residência, localizada no bairro Campo Grande, em Cariacica. O caso ocorreu por volta das 23h. Até conseguir se soltar, o suspeito ficou pendurado de cabeça para baixo, como registrado em filmagens feitas por vizinhos.
O imóvel pertence a um casal, uma advogada de 57 anos, e do marido dela, um autônomo de 61, que optaram por não se identificar. Eles haviam chegado em casa momentos antes e, quando comiam uma pizza na cozinha, ouviram um barulho vindo do portão.
A dona da casa contou ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, que o bandido se assustou ao se deparar com o cachorro no quintal e tentou fugir desesperado. Quando tentava pular o portão, a calça dele acabou presa na altura do tornozelo. Ela contou que o homem chegou a urinar nele próprio devido ao medo do cão.

SEMINU

Após muito se debater enquanto estava pendurado, o fugitivo conseguiu se soltar e saiu correndo pela rua só com a cueca cobrindo as partes íntimas. A moradora e os vizinhos começaram a gritar "pega ladrão", porém o "quase peladão" fugiu sem ser alcançado pela Rua Francisco Alves em direção à Avenida Expedito Garcia.
O detalhe é que a casa onde ocorreu o incidente fica a cerca de 300 metros da sede da 2ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar. Uma viatura chegou cerca de dois minutos depois ao local, mas o suspeito não foi encontrado.
Cariacica
A calça do suspeito ficou presa no portão quando ele tentava fugir após a tentativa frustrada de assalto Crédito: Samir Ferreira/TV Gazeta

INSEGURANÇA

Mesmo com a presença de uma unidade da PM, a segurança é pouca. Esta é a opinião dos moradores da região. A casa onde o criminoso acabou pendurado foi invadida nos últimos dias e dois pares de calçados foram levados. Os moradores acreditam que seja a mesma pessoa em ambos os casos, mas desta vez o ladrão não conseguiu levar nada, nem a própria calça.
Procurada, a Polícia Militar informou que não tem como verificar as informações desta ocorrência, pois o fato não é de hoje (sábado). Aos finais de semana a assessoria de imprensa tem acesso somente as ocorrências do plantão vigente do Ciodes.
Cariacica
Além da calça, o suspeito ainda perdeu um sapato na fuga durante a noite desta sexta-feira (17) Crédito: Samir Ferreira/TV Gazeta
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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