Homem tem moto roubada enquanto lanchava com a namorada na Praia de Itaparica

Moto roubada por criminosos em Itaparica Crédito: Acervo Pessoal

Um técnico em rede óptica, de 24 anos, teve a sua moto roubada na madrugada desta segunda-feira (18), na Praia de Itaparica, em Vila Velha . Ele estava com a namorada comendo um lanche próximo a areia da praia, quando, após decidirem voltar para casa, dois criminosos se aproximaram da moto dele e a levaram.

O jovem chegou a tentar abordar os suspeitos, mas contou que um deles colocou a mão na cintura como se estivesse armado.

"Fomos até a beira da praia para comermos e termos um momento de lazer. Assim que a gente decide ir embora, vejo dois meninos chegando de moto, parando do lado na minha moto. Fui para abordar, eles colocaram a mão na cintura como se tivesse armado. Dei um passo pra trás e eles conseguiram ligar a moto e saíram. " Vítima - Técnico em rede óptica

A vítima explicou à reportagem da TV Gazeta que os criminosos chegaram em uma moto idêntica a dele, que, segundo a polícia, também era uma moto roubada.

Após os assaltantes fugirem com a moto do técnico, ele ligou para a Polícia Militar, pediu ajuda de um motorista de aplicativo e foi atrás da moto - que tinha rastreador. No entanto, ele encontrou o aparelho jogado na Rodovia Leste-Oeste, na altura de Cariacica.

A Polícia Militar conseguiu prender um dos suspeitos e recuperar uma moto roubada, mas não era a do técnico. O veículo era usado pela vítima para trabalhar, não tinha seguro e ele ainda está pagando.