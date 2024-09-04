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Crime em Viana

Homem suspeito de tentar matar a ex é preso na Rodoviária de Vitória

A polícia conseguiu localizá-lo após uma denúncia anônima; ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 set 2024 às 16:03

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 16:03

Mulher é ferida com golpes de facão pelo próprio companheiro em Viana
Parte do bairro Areinha, onde crime ocorreu Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 26 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de facão, em Areinha, Viana, foi preso na Rodoviária de Vitória, na noite de terça-feira (3), quando tentava fugir do Espírito Santo. O crime aconteceu na segunda-feira (2). 
Segundo a Polícia Civil, por meio de uma denúncia anônima, as equipes descobriram que o suspeito havia deixado o município de Viana e estava tentando ir para outro Estado. Ele foi localizado e detido próximo a um guichê de compra de passagens.
Conduzido à sede da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio), e encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado.
O CRIME
  • A jovem de 27 anos foi atacada com golpes de facão na porta de casa na noite de segunda-feira (2), no bairro Areinha, em Viana. Ela sofreu lesões na perna, no rosto, crânio e nas mãos.

  • Um vizinho disse aos militares que tentou segurar o homem, mas foi agredido com socos pelos familiares do suspeito, que fugiu após pedir um carro de aplicativo.

  • Após o crime, o homem chegou a mandar mensagens para mãe confessando o crime e afirmando que mataria a jovem e sua família caso ela não voltasse com ele.

  • A vítima chegou a passar a madrugada de terça-feira (3) em observação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e recebeu alta na manhã de terça-feira.

  • Segundo apuração da TV Gazeta, o relacionamento durou 10 anos e os dois tiveram três filhos. Há pelo menos um ano, a vítima decidiu se separar, mas o suspeito não aceitava o término.

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Feminicídio Polícia Civil Rodoviária de Vitória Viana Violência Contra a Mulher
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