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Norte do ES

Homem se masturba perto de academia e polícia é acionada em Jaguaré

Frequentadoras da academia perceberam o ato e chamaram a polícia; suspeito conseguiu fugir

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 21:53

Publicado em 

16 abr 2019 às 21:53
Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um homem resolveu se masturbar dentro do carro, em plena luz do dia, em uma rua do Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O flagra aconteceu nesta segunda-feira (15) por uma frequentadora de uma academia, próximo ao local onde o veículo estava estacionado. Segundo ela, ele observava, exatamente, as mulheres que entravam e saíam do estabelecimento.
O ato obsceno incomodou a população, que acionou a Polícia Militar por volta das 15h45. De acordo com testemunhas, o automóvel de cor prata fica frequentemente parado nas proximidades da academia, e nesta tarde a atitude do condutor foi visível – até para as câmeras do estabelecimento, que conseguiram registrar o fato.
Quando percebeu que haviam notado a ação e que ligaram para a PM, o homem saiu do local. Por meio da placa do carro, a polícia conseguiu identificar o dono do veículo e já possui um nome a ser investigado. 
IMPORTÂNCIA DE REGISTRAR
Por meio de nota, a Polícia Civil orientou que vítimas desse tipo de ação criminosa registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e auxilie o trabalho das autoridades. Não havendo detido em flagrante pela Polícia Militar, essa atitude garante que o caso seja investigado.
COLABORE COM DENÚNCIAS
Ainda em nota, a PC também reforçou que conta com a colaboração de todos para identificar suspeitos. Quaisquer informações potencialmente úteis podem ser registradas pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Em ambos os meios, o sigilo e o anonimato são garantidos.

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