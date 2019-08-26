Homem que agrediu ex com pé de cabra no ES já matou mulher em 2005

O homem que usou um pé de cabra para tentar matar a ex-namorada no bairro Araçás, em Vila Velha, na última sexta-feira (23), assassinou uma outra ex-companheira há 14 anos, em 2005.
De acordo com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a delegada Claudia Dematté, na época dos fatos o feminicídio ainda não era tipificado crime e, por conta disto, Cícero Caboclo Silva Neto, de 39 anos, foi indiciado por homicídio.
Ele ficou preso por cinco anos e estava em liberdade condicional pelo crime que cometeu em 2005. O curioso é que a mulher que ele matou naquela época com um tiro tinha o mesmo nome que essa vítima, que foi golpeada no corpo inteiro com um pé de cabra
Ela ressalta que este último caso foi resolvido de maneira muito rápida, já que o crime aconteceu na sexta-feira — e no sábado (24), menos de 24 horas depois, o suspeito foi monitorado e, sem saída, acabou contactando e se entregando à Deam.
Nós não vamos aceitar essas condutas praticadas por esses homens na sociedade. A vítima confirmou o que gerou o término do relacionamento, que foi a demonstração de grosseria e ciúme excessivo. Ele não aceitou ao saber que ela estava começando um novo relacionamento, com outra pessoa
VÍTIMA TEM ALTA DO HOSPITAL
A vítima prestou depoimento na tarde desta segunda-feira (26), data em que também recebeu alta hospitalar. Ela, que foi golpeada nas pernas, coxas e, por fim, na cabeça, levou 35 pontos.
Quando atingida na cabeça, a mulher contou à polícia que desmaiou e que não se lembra mais de nada. Só recorda de momentos antes ter gritado por socorro, que fizeram com que a mãe dela percebesse toda a situação e saísse de casa para defender a filha — momento em que também acabou agredida por Cícero.
Quem ama não agride, não xinga, não humilha. Quem ama tem respeito, tem amor, tem carinho, tem reciprocidade. Violência jamais é demonstração de amor
"Ele ficou preso por cinco anos, quatro em regime fechado e um ano no semiaberto. Estava em liberdade condicional. Após cometer o crime, ele encaminhou áudios para o irmão da vítima, que foi quem o apresentou para a vítima acreditando ser uma boa pessoa, pedindo que o irmão e a mãe da vítima mentissem falando que a ocorrência tinha sido de tentativa de roubo. Ele tentou abafar o caso", detalhou.
PREMEDITOU O CRIME
Em depoimento, Cícero confessou o crime, mas argumentou dizendo que "perdeu a cabeça". Entretanto, as investigações apontam que o homem já saiu de casa premeditando o crime, já que colocou o pé de cabra — uma barra de ferro com pontas — na mochila, com intenção de matar a ex-namorada.
"Ela narra com clareza a maneira que ele desceu do veículo para cobrar satisfações. Diante das negativas dela, ele, de maneira fria, abriu a mochila, pegou o pé de cabra e a golpeou na pernas, coxas e na cabeça, que foi quando ela perdeu a consciência", completou Dematté.
"NÃO TEM PROBLEMA EM CUMPRIR PENA"
Segundo pontuou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, Cícero é um homem que, pelo perfil traçado nas investigações, "não tem problema nenhum em cumprir pena", já que já tinha cometido um crime de feminicídio em 2005.
"Pelo que podemos perceber, é um indivíduo que não se importa em cumprir pena ao cometer crimes. O que deve acontecer agora é que a delegada vai pedir à juíza para revogar a liberdade condicional e ele deve ficar preso", disse.
Cícero foi autuado, teve a prisão preventiva decretada e é investigado pela tentativa de homicídio qualificado por feminicídio. A polícia ainda vai ouvir testemunhas e a investigação continua.